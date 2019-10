Texpol celebra en família el seu setantè aniversari

Textil Planas Oliveras, S.A. (Texpol), empresa manresana capdavantera al mercat en la fabricació de productes sanitaris d'un sol ús per a l'àmbit sanitari, va celebrar divendres el seu 70è aniversari a les seves instal·lacions de la capital del Bages. L'acte, que va tenir la presència de l'alcalde Valentí Junyent, va incloure parlaments, un sopar i un final de festa amb una actuació musical. Texpol, fundada el 1949 per la família Planas Oliveras, S.A., va ser adquirida el 2014 per un grup d'accionistes dels quals el majoritari és Jesús Cristóbal.