Així afectaran al Bages i a l'Anoia els canvis en les tarifes del transport públic

A partir de l'any vinent, el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona tindrà noves tarifes, un canvi que afectarà de ple els usuaris del Bages i l'Anoia, inclosos tots dos entre les zones 5 i 6 del mapa de zones integrades. La Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona asseguren que la nova política tarifaria és més senzilla i premia els usuaris habituals. Així, la targeta mensual passarà a dir-se T-usual i serà uns 40 euros més barata i la T-jove valdrà uns 80 euros menys, mentre que, en canvi, la T-10 desapareixerà i donarà lloc a la T-casual, que serà uns 5 euros més cara.

Per als viatgers de Manresa i Igualada, ubicats a la zona 6, el preu de la nova T-usual serà de 113,75 euros (39,8 euros més barata que l'actual T-mes, que val 153,55 euros). Aquest tiquet permetrà fer un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies consecutius. Va destinat a persones que fan servir sovint el transport públic i serà personalitzat (no es podrà compartir).

La mateixa T-usual, però de 5 zones (per a viatgers de Sant Vicenç, Moià, el Bruc, Capellades o Talamanca, per exemple), valdrà 106,20 euros, 37,15 euros menys que la T-mes d'enguany (val 143,35).

La T-10 desapareix. Al seu lloc, es crea la T-casual. Serà també per fer 10 viatges i tindrà una validesa d'un any com la seva predecessora, però en canvi, serà unipersonal i no es podrà compartir. Per als usuaris de la zona 6, pujarà dels 43,05 euros actuals als 47,90 (+4,85) i per als de la zona 5 valdrà 45,05 euros, en lloc dels 40,50 d'ara (+4,55).

Quant a la T-jove, manté el nom, però canvia el preu. Serà de 222,25 euros per a la zona 6 (ara val 300) i de 207,40 per a la zona 5 (ara costa 280). Va adreçada a persones de fins a 25 anys, és unipersonal i permetrà fer un nombre il·limitat de viatges durant 90 dies consecutius.

Per últim, el bitllet senzill, tindrà un cost de 8,55 euros el de 6 zones, i 7,35 euros, el de 5.

Quan als viatgers del Berguedà, l'ATM (Autoritat del Transport Metropolità) manté el pack Berguedà-Barcelona, de 7 zones, per 59,25 euros; i el pack Berguedà-Bages, de 4 zones, per 41,85 euros.

Calvet: «Es vol fidelitzar l'usuari»



Segons ha explicat en roda de premsa el conseller Damià Calvet, president del Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), a partir de l'1 de gener "els ciutadans que tinguin el transport públic com a base de la seva mobilitat hi sortiran guanyant". Calvet ha destacat que el nou model tarifari, que simplifica el nombre de títols, premia la freqüència dels usuaris. "Es vol fidelitzar l'usuari, per això optem per moderar aquells amb ús habitual del transport públic", ha dit.

Al seu torn, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que la T-10 "passa a ser història" perquè deixarà de ser "el títol de referència", ja que des de l'administració volen que ho sigui la T-usual, una "tarifa plana" de viatges mensuals per 40 euros. "Aquesta és la revolució que avui presentem", ha dit l'alcaldessa.

Tant Calvet com Colau han destacat que confien que el sistema que entrarà en vigor al gener motivarà que hi hagi més usuaris habituals del transport públic. De fet, Calvet ha dit que els usuaris que actualment fan servir la T-10 "trobaran econòmicament interessant fer servir la T-usual".

El vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, ha assenyalat que amb el nou sistema es pensa "en el futur" i ha apuntat que el camí pel qual s'ha d'avançar és precisament "fidelitzar" els ciutadans que fan ús de la xarxa de transports.

Caducitat de títols adquirits durant el 2019



Els usuaris que a partir del gener encara disposin de viatges amb la seva targeta T-10 -actualment multipersonal- podran utilitzar-la de forma unipersonal fins al 29 de febrer. En cas que no hi estiguin interessats, podran dirigir-se als Punts d'Atenció per reclamar la devolució de l'import pel nombre de viatges no usats. La resta de títols adquirits durant el 2019 podran utilitzar-se fins la seva data de caducitat.

Zona de Baixes Emissions



L'entrada en vigor del nou sistema de tarifes l'1 de gener del 2020 coincidirà amb l'inici de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a l'àrea metropolitana. De fet, Colau, ha vinculat la reorganització de les tarifes a aquest fet, ja que molta gent els demanava abaratir el transport públic si l'objectiu era incentivar-ne l'ús.

"Més que mai hem d'afavorir el transport públic", ha apuntat l'alcaldessa. "Estem fent que la gent treballadora, els estudiants, tinguiin un preu més que assequible, i en canvi qui en faci un ús puntual pagui una mica més", ha resumit.

Amb tot, l'alcaldessa ha afegit que també cal més inversió per ampliar i reforçar la xarxa existent.

Poveda ha recordat que la ZBE afecta cinc municipis i suposarà una reducció "molt important" de l'entrada de vehicles més contaminants a la ciutat de Barcelona. "Per això, a l'hora de contemplar la pujada del preu del transport hem volgut fer-ho beneficiant els usuaris del transport públic", ha conclòs.