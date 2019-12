Viena tanca l'any amb una inversió de 6 milions i la creació de 104 nous llocs de feina a Catalunya

Viena ha invertit 6 milions d'euros aquest últim any amb l'obertura de sis locals a Catalunya que han suposat la creació de 104 nous llocs de treball. Així, l'empresa de restauració ja compta amb 62 locals a Catalunya, Andorra i el País Valencià. L'empresa, fundada el 1969, té en plantilla a 1.700 persones, i té dues fàbriques pròpies de producció de productes carnis i pa. Aquest dimecres ha inaugurat un nou restaurant amb 20 treballadors a Barcelona, on té 13 locals i espera seguir creixent el 2020. "Barcelona és i continuarà sent la nostra gran aposta per seguir creixent de forma segura i sostinguda", ha explicat el president i conseller delegat d'Establiments Viena, Marc Siscart.