La Generalitat recapta dos milions amb l'impost català als béns de luxe

La Generalitat ha recaptat 2.080.000 gràcies al nou impost català sobre els actius no productius, que grava els béns de luxe a nom de persones jurídiques però que no s'usen per a activitats econòmiques, sinó amb fins particulars, segons van avançar ahir fonts de l'executiu. És un impost pioner entre les comunitats autònomes que el Govern va pactar amb la CUP el 2017, però va ser recorregut pel Govern espanyol al Constitucional. El Govern no ha pogut començar a cobrar-lo fins a haver rebut el vistiplau del TC. Entre els béns que grava aquest impost hi ha l'habitatge habitual i les segones residències, els cotxes i vehicles de més de 200 cavalls, les embarcacions de luxe, els avions privats i helicòpters, i objectes d'art, antiguitats i joies.