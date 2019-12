Expedient a una cafeteria gironina per «no atendre un client pel seu origen»

El Govern obrirà un expedient sancionador a una cafeteria de Pans&Company de l'estació de Girona per «no atendre un client pel seu origen», va assegurar el conseller de Treball, Assumptes Socials i Família de la Generalitat, Chakir el Homrani, en una anotació a Twitter.

«Intolerable! No atendre un client pel seu origen es diu racisme. Des del Govern iniciem immediatament un expedient sancionador a Pans&Company per aquestes actituds», va defensar el conseller. El Homrani va respondre així a un vídeo difós a Twitter per l'organització Espai Antiracista, en el qual la treballadora de l'establiment es nega «a servir cafè a persones joves racialitzades», segons diu l'entitat.