L'exconcessionària del Castor recorre el desmantellament al Suprem

L'exconcessionària del projecte Castor Escal UGS, controlada pel grup ACS de Florentino Pérez, ha interposat un recurs administratiu davant del Tribunal Suprem en contra de l'acord del consell de ministres per segellar i abandonar definitivament els pous així com desmantellar les instal·lacions. Presentat davant de la Sala Tercera, Secció Tercera del Suprem, el recurs va ser admès a tràmit el dilluns 23 de desembre passat. Amb la publicació al BOE d'aquest anunci, el Govern espanyol i els actors que es puguin considerar afectats tenen nou dies –a partir d'aquest pròxim dia 28- per personar-se com a demandats. El Govern espanyol va prendre l'acord el 31 d'octubre passat i va encarregar el projecte a la companyia Enagás.

Malgrat les evidències posades sobre la taula per experts d'arreu del món, el grup empresarial ACS i la seva filial Escal UGS es resisteixen encara a donar per mort el projecte Castor.