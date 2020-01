Multa de 41 milions d'euros a Ikea per la mort d'un nen que va ser aixafat per un moble a Califòrnia

Multa multimilionària a Ikea per la mort d'un nen aixafat per un dels seus armaris. El gegant suec ha estat condemnat a pagar 46 milions de dòlars (uns 41 milions d'euros) als pares d'un nen de dos anys que va morir aixafat per un moble a Califòrnia.

Segons va informar El Periódico, capçalera pertanyent al mateix grup editorial que Regió7, el moble en qüestió era una còmoda de la línia Malm, de 32 quilos i un preu d'entre 40 i 100 euros, que va caure sobre Jozef Dudek el maig del 2017. Els seus pares van manifestar que «mai vam pensar que un nen de dos anys podria fer que una còmoda de només 76 centímetres d'altura es bolqués i l'ofegués. Va ser més tard quan vam saber que era inestable pel dis-seny», van dir els pares de l'infant.

Segons els advocats, és l'acord més important d'indemnització de mort infantil en la història dels Estats Units. «Estem explicant la nostra història perquè no volem que això li passi a una altra família», van afegir els progenitors de Dudek.

Els mobles Malm ja havien estat retirats del mercat després que es confirmés la mort de tres menors més, aixafats per la còmoda a causa d'errades de seguretat de les peces.

El febrer del 2016, Ted McGee, un nen de 22 mesos de Minnesota, va morir quan una calaixera Malm, en aquest cas de sis calaixos, li van caure a sobre. L'accident va passar a la seva habitació.