El nombre de treballadors afectats per ERO creix el 56,4% de gener a octubre respecte al 2018

El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERO) autoritzats per les autoritats laborals o comunicats va augmentar el 56,4% en els deu primers mesos del 2019, en comparació amb el mateix període del 2018, fins a sumar 71.079 afectats, segons dades del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. En els primers deu mesos de l'any passat van destacar els ERO d'extinció posats en marxa per Banc Santander, CaixaBank i Vodafone, que en conjunt van afectar més de 6.000 empleats, i les suspensions de contracte en la factoria de Ford a la localitat valenciana d'Almussafes.

Segons Treball, les empreses immerses en un procediment de regulació d'ocupació van augmentar el 3,6% entre gener i octubre, fins a un total de 1.735, mentre que els expedients es van reduir l'1,5%, fins a 2.477 procediments.

Per tipus de procediment, el nombre de treballadors afectats per acomiadaments col·lectius es va disparar el 49,1% en taxa interanual, fins a sumar 24.437 treballadors. Les suspensions de contracte van afectar 44.697 treballadors, el 71,4% més, mentre que els afectats per expedients de reducció de jornada van disminuir el 34,5%, fins als 1.945 treballadors.

Del total de procediments registrats fins a l'octubre, el 89,3% tenien un acord entre les parts, segons les dades del ministeri de Treball.