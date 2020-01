Ausa signa una aliança amb el principal fabricant mundial de carretons telescòpics

L'empresa manresana Ausa, especialitzada en el disseny, fabricació i comercialització de vehicles industrials compactes tot ter-reny, ha signat un acord comercial de 10 anys amb la companyia americana JLG Industries, Inc., líder mundial en la categoria d'equips d'elevació, per a la producció a Manresa d'un nou model de manipulador telescòpic ultra compacte, SkyTrak® 3013. JLG llançarà aquest nou vehicle al mercat nord-americà el febrer durant la fira The ARA Show.

L'acord amb JLG insisteix que l'empresa de Manresa «reforça l'aposta estratègica d'Ausa per la internacionalització i la consolidació en mercats fora de la Unió Europea».

El 2019, Ausa va aconseguir una facturació de 86 milions d'euros, dels quals el 70% corresponen a mercats internacionals. Segons dades de la companyia, en els últims cinc anys Ausa ha realitzat inversions per valor de 12 milions d'euros, principalment destinades al disseny de nous models més eficients i més segurs, amb l'objectiu, ressalten fonts d'Ausa, d'«aconseguir una reducció important de les emissions de CO2». A més, ha llançat al mercat el seu primer model electrificat.

JLG, amb seu a Pennsilvània, és líder mundial en equips d'elevació (plataformes elevadores i manipuladors telescòpics) i pertany al grup Oshkosh Corporation, cotitzat en la borsa de Nova York. La companyia americana, gràcies a aquest acord, amplia el seu catàleg de productes en un segment que no cobria fins ara.

«Des de JLG ens complau anunciar l'associació amb AUSA, un fabricant amb més de 60 anys d'experiència en el disseny d'equips industrials compactes», va dir Rogerio dos Santos, director sènior d'enginyeria de JLG. «Juntament amb la innovació de JLG en el sector de l'elevació i el seu reconegut èxit en el mercat de manipuladors telescòpics, l'aliança de les dues companyies permetrà construir un vehicle que sigui més versàtil i resistent que els models de la competència», destaca Dos Santos en una nota feta pública.

Per part d'Ausa, el seu CEO, Ramon Carbonell, ha explicat que «l'aliança entre AUSA i JLG per construir el SkyTrak® 3013 significa el compromís de dos líders globals en el negoci de manipuladors telescòpics per satisfer una necessitat en el mercat nord-americà», segons la mateixa nota. «Estem orgullosos del nostre llegat i la nostra aportació de valor en aquest mercat, i ens complau associar-nos amb una empresa que és líder mundial en disseny, fabricació i comercialització d'equips d'elevació».

El manipulador telescòpic SkyTrak® 3013 és la denominació que adopta l'actual model T144H d'Ausa per al catàleg de JLG, i és especialment ideat per manipular i transportar materials en espais reduïts.