Tous insisteix que compleix amb tots els estàndards de certificació de metalls preciosos de primera llei

Tous ha emès aquest divendres un comunicat en el qual manté que compleix amb tots els estàndards mundials de certificació de metalls preciosos de primera llei. Arran de la denúncia presentada a Còrdova per Consujoya i després de la vista a l'Audiència Nacional, assenyalen que tots els productes de la marca "estan certificats per la legislació espanyola a través dels laboratoris designats per l'Administració Pública, oficials o autoritzats i, a més, acreditats per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació)". La firma manresana reitera que 'l'electroforming', la tecnologia que utilitzen des de fa més de 25 anys per a fabricar peces i que ha generat la polèmica, està "avalada" pels laboratoris.

En el text, Tous insisteix que totes les seves joies d'or i plata són "sempre de primera llei". En el cas de l' 'electroforming', subratllen que es tracta d'una tecnologia avalada per tots els òrgans tècnics de l'Administració Pública, i que l'utilitzen en el 10% de la seva producció. Exactament, de quatre milions de joies, 400.000 estarien fabricades amb aquesta tècnica i, d'aquestes, 240.000 són de plata de primera llei i 160.000 d'or de primera llei.

"El nucli no metàl·lic actua com a suport perquè confereix estabilitat i durabilitat a la joia, però mai com a farcit", diuen. Aquest material, que està present en les peces de plata elaborades amb 'electroforming', "es tracta d'un metall preciós menys sòlid i més vulnerable al desgast per ús, frecs o cops", apunten en el text.

Aquesta tecnologia, afegeixen, permet a l'empresa fabricar "peces de diverses formes i grandàries amb majors volums, lleugeres i sense pràcticament soldadures, fet que permet oferir una major gamma i varietat de productes". La tecnologia la implementen en el centre productiu de Sabadell. Hi destinen cinc milions d'euros i compten amb 85 professionals.

Amb una trajectòria de més de 100 anys, afegeixen en el comunicat, els seus valors sempre han estat "l'honestedat, l'esforç i el treball ben". La firma també recorda que actualment lideren el projecte d'Escola Tous de Joieria i Oficis Artesans, amb el que formen amb "compromís" als aprenents de l'ofici de la joieria.

Després que algunes entitats com el Col·legi Oficial de Joiers i Orfebres, de Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya (JORGC) hagi mostrat públicament la seva confiança en l'empresa, des de Tous han volgut agrair les "mostres de suport rebudes". A més han recordat que el seu servei d'atenció al client i les seves botigues "estan a la disposició del client per a resoldre qualsevol dubte."