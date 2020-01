Pimec acusa la nova Cambra de Barcelona d'invasió competencial

Pimec ha acusat la Cambra de Comerç de Barcelona de pretendre «envair les competències dels agents socials», entre ells les patronals, aprofitant la tramitació de la nova Llei catalana de cambres, i ha avançat que prepara una resposta legal a aquesta iniciativa juntament amb Foment. En roda de premsa, el president de Pimec, Josep González, va expressar ahir el malestar perquè les cambres han lliurat a la Generalitat una proposta de nova llei de cambres amb la qual pretenen «assumir» les competències d'agents socials com les patronals, un fet «insòlit i inacceptable», va dir.

Davant d'aquesta situació, González va explicar que Pimec i Foment han encarregat a l'advocat Manuel Silva que elabori un escrit de resposta a la proposta de les cambres per remetre'l a la Generalitat.

El malestar amb la Cambra és una de les raons que expliquen que Pimec hagi declinat assistir a l'acte que prepara aquesta entitat per denunciar el dèficit d'infraestructures de Catalunya. Un altre motiu és que, segons el parer de Pimec, resulta «redundant» tornar a fer un acte per denunciar novament una situació que tots els agents econòmics critiquen periòdicament, va recordar González. El president de Pimec es va queixar que la proposta de nova Llei de cambres catalanes elaborada per les cambres s'ha fet sense comptar amb les patronals i «sense diàleg». En particular, González va criticar la intenció del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, d'«assumir les competències de les patronals» més enllà de les funcions que ja té l'entitat, i va afegir: «Això ens sembla que no té ni lògica ni ho volem acceptar».

González va dir que havia parlat amb Canadell sobre aquest assumpte i va assenyalar que, tot i que el president de la Cambra nega en privat pretendre assumir la representativitat de les empreses, el text presentat a la Generalitat va en sentit contrari. «Els agents socials mai han pretès envair les competències de la Cambra. Sempre hi ha hagut respecte absolut pel que fa a les competències», va afegir.