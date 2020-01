El Santander guanya 6.515 milions el 2019, el 17% menys que l'any anterior pels ajustos pel Brexit

El Banc Santander va guanyar 6.515 milions d'euros el 2019, el 17% menys que l'any anterior, segons va informar ahir l'entitat financera. Aquesta situació s'explica principalment per l'ajust en el fons de comerç al Regne Unit com a conseqüència del Brexit que es va anunciar el setembre passat (-1.491 milions), així com a les despeses de reestructuració en diversos mercats.

Segons un comunicat del banc, aquests ajustos es van veure compensats per la plusvàlua neta de 693 milions obtinguda amb una operació custodia efectuada el desembre del 2019 i per altres plusvàlues. En el darrer trimestre de l'any, el Banc va obtenir un benefici de 2.783 milions, el 35% més que en el mateix període de l'any anterior i el principal benefici atribuït de la seva història. El benefici ordinari atribuït, és a dir sense les plusvàlues i sanejaments, va ser de 8.252 euros, el 2% més, pel superior nombre de clients i el creixement de volums de negoci.

D'altra banda, va assolir uns ingressos rècord de més de 49.000 milions, el 2% més, gràcies al fort creixement dels ingressos de clients a Amèrica, Santander CIB i Wealth Management & Insurance. El 95% d'aquesta xifra prové dels ingressos de clients. Així, l'entitat financera ha explicat que els resultats reflecteixen una «sòlida tendència» del negoci ordinari, els ingressos dels clients. Tot i això, la transformació comercial i digital també ha permès millorar la qualitat i la recurrència dels ingressos, cosa que va elevar el marge d'interessos fins als 35.283 milions.

La presidenta del banc, Ana Botín, va afirmar que els resultats reflecteixen que s'està executant «amb èxit» l'estratègia marcada, que els ha permès continuar amb un creixement «predictible, sostenible i equilibrat». Va afegir que el darrer trimestre «ha estat molt positiu» i que això confirma les tendències del negoci ordinari. «Gràcies a la confiança dels clients aconseguim ingressos anuals rècord i creixement del benefici ordinari», va apuntar. Per regions, va destacar que totes han obtingut bons resultats gràcies al focus en la vinculació de client, l'escala global del grup i la diversificació geogràfica. En aquest sentit, Sud-amèrica va tornar a créixer amb força, mentre que Nord-amèrica va continuar evolucionant a bon ritme i Europa va assolir un retorn sobre capital tangible del 10%.