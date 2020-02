Les baixes al congrés de mòbils ja afecten més del 10% de la seva superfície expositiva

Les empreses tecnològiques que de moment han renunciat a l'edició d'aquest any del Congrés Mundial de Mòbils (MWC, acrònim en anglès) de Barcelona, a conseqüència de l'alerta sanitària mundial pel coronavirus, tenien previst ocupar al voltant del 10% de la superfície d'exposició, segons els plans tècnics de GSMA, els organitzadors de l'esdeveniment. Ahir es van sumar les renúncies de les companyies xineses Ulefone i Umidigi , la japonesa NTT Dcomo i l'alemanya Gigaset, a més del gegant japonès Sony. A més, la firma de Hong Kong TLC ha decidit suspendre la roda de premsa que tenia prevista per al 22 de febrer, i la xinesa Xiaomi ha confirmat que serà al congrés només amb empleats que hagin estat els últims 14 dies fora de Xina.

De totes les tecnològiques que han cancel·lat la seva assistència a l'esdeveniment que se celebrarà entre el 24 i el 27 de febrer, Ericsson, amb uns 6.100 metres quadrats, és la companyia que més superfície anava a ocupar, d'acord amb els plans tècnics de l'organització dels anys 2019 i 2020. En total, la superfície expositiva són 120.000 metres quadrats.

Des de la multinacional sueca no han volgut oferir a Efe dades sobre la superfície que tenien previst ocupar, si bé en el pla tècnic del MWC d'enguany figura un espai lliure, sense assignar, en el mateix lloc que va ocupar Ericsson l'any passat i amb els mateixos metres.

Les empreses que han cancel·lat la seva assistència, LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Umidigi i Gigaset, anaven a ocupar al voltant de 12.000 metres quadrats. La primera multinacional a renunciar, dijous passat, va ser la sud-coreana LG, empresa que en 2019 tenia reservats dos espais, de 825 i 792 metres quadrats en aquest recinte, un total de 1.617, segons les dades de 2019. L'endemà va anunciar la seva renúncia Ericsson, una de les empreses, al costat d'Huawei, que més espai ocupen en aquesta fira. Sony, que va anunciar ahir la seva retirada, tenia reservats per a aquest any 1.929 metres quadrats, un principal de 1.744 metres quadrats, i altres cinc més petits. NTT Docomo tenia previst ocupar aquest any 872 metres quadrats i Nvidia, 217,21. La setmana passada va sobrevolar la incògnita sobre què faria ZTE, que té un expositor de 1.501,53 metres quadrats i que va confirmar que hi assistiria, tot i que cancel·lava la seva roda de premsa.

Impossible assolir un rècord

El degoteig d'empreses que s'estan donant de baixa farà impossible, de moment, que l'associació organitzadora, GSMA, superi com tenia previst els 109.000 assistents a què va arribar l'any passat, mentre que probablement caldrà tornar a calcular la xifra de l'impacte econòmic.

El 2019, el Mobile va batre un nou rècord d'assistents amb uns 109.000 visitants, procedents de 198 països, dels quals 7.900 eren directors executius. A més, es van congregar a Barcelona 3.640 membres de mitjans de comunicació i analistes internacionals.

D'aquest gruix de participants, GSMA calcula que els que procedeixen de la Xina són entre 5.000 i 6.000, dels quals encara es desconeix quants optaran per no volar a Barcelona.