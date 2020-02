Centenars d'esdeveniments internacionals, pendents de l'evolució del coronavirus

Centenars de fires i altres esdeveniments internacionals la celebració dels quals està prevista per als pròxims mesos estan pendents de l'evolució de l'epidèmia de coronavirus.

Mentre que el Mobile i la fira d'art contemporani Art Basel a Hong Kong s'han cancel·lat, algunes s'han ajornat i altres mantenen les seves convocatòries, com l'ISE, la més gran del món del sector audiovisual a Europa, que s'està celebrant ara a Amsterdam amb absències.

També se celebra des de dimarts a Singapur la fira d'aviació més important del món, si bé amb l'absència de grans firmes, com Lockheed Martin, i enmig d'excepcionals controls sanitaris.

El Saló de Gurmets, fira gastronòmica que se celebra a Madrid entre el 30 de març i el 2 d'abril, va anunciar dimecres que ha suprimit l'espai previst dedicat a la cuina xinesa a causa de la propagació de la pneumònia pel coronavirus. La fira d'art ARCO (amb una assistència similar a la del Mobile), l'Eurocopa de futbol, Roland-Garros, la Setmana de la Moda de Milà, el festival de música Tomorrowland i la Berlinale són alguns dels grans esdeveniments mundials que s'esperen per als propers mesos i que aplegaran un gran nombre de persones procedents de diferents països.

Quant a Barcelona, acollirà aquest any més d'una trentena de congressos de més de mil delegats i té més de cent expedients oberts per acollir nous esdeveniments, el que la situa com una de les cinc ciutats europees amb més activitat congressual.