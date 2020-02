Unió de Pagesos reclama accions urgents davant la crisi de l'oli d'oliva

Unió de Pagesos (UP) va exigir aquesta setmana solucions per resoldre la crisi de preus que viu el sector de l'oli d'oliva, com seria, per exemple, que la Comissió Europea (CE) destini un ajut a la retirada per a biodièsel d'oli d'oliva llampant per una quota de 600.000 tones en l'àmbit europeu.

UP recorda que aquest organisme va declarar, el 8 de novembre, la situació de «pertorbació de mercat» per articular una subvenció a l'emmagatzematge privat i, tot i que no hi ha dades oficials, sembla que les tres licitacions que han servit per guardar 171.800 tones d'oli d'oliva no han fet recuperar el preu en origen. A més, alerta que quan aquest producte surti al mercat coincidirà amb la nova campanya, que preveu uns estocs superiors als actuals, de 877.000 tones.

Fonts del sindicat UP asseguren que, després de les dues licitacions inicials, els preus han continuat caient, segons les xifres del ministeri d'Agricultura del 13 al 19 de gener del 2020. A més, expliquen que a la situació de crisi de l'oli d'oliva s'ha afegit l'aranzel dels Estats Units, principal mercat on va a parar aquest producte i que va representar el 37% de les exportacions europees durant la campanya passada segons les dades de la Comissió Europea.

UP considera també urgent dotar de finançament la pagesia que no pugui fer front als costos de producció de cara a la pròxima campanya com a conseqüència de la situació de preus, sumada a una campanya de poca producció. Per això, des del sindicat creuen que cal que les administracions estatal i catalana es coordinin per articular préstecs bonificats i sense costos d'avals. A més, el sindicat demana que s'ajusti la fiscalitat de la pagesia i que es redueixi la càrrega fiscal als productors perquè quedin exempts de l'abonament de les quotes a la Seguretat Social i l'IBI de rústica, aquest últim compensat per part de l'Estat. Entre les peticions del sindicat, també es reclama més inspecció als lineals dels establiments, després de detectar que no tot l'oli que s'etiqueta com a verge o verge extra ho és, situació que es constata, sobretot, en el cas d'ofertes de preu extraordinàriament baixos. En aquest sentit, diu que l'objectiu és «evitar el frau al consum que es dona actualment». Finalment, el sindicat insisteix a modificar la norma d'etiquetatge de l'oli d'oliva per obligar a indicar-ne l'origen, ja que actualment només existeix en el de qualitat verge i extra verge.

D'altra banda, el sindicat va alertar que l'acord de lliure comerç amb Vietnam aprovat dimecres pel Parlament Europeu podria perjudicar greument els productors del continent. Remarquen que, segons les dades publicades pel ministeri d'Agricultura, el preu actual de l'arròs blanc importat del país asiàtic està al voltant dels 335 euros la tona, sense l'aplicació de l'acord preferencial, mentre que a l'Estat se situa en 485 euros la tona.