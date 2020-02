CCOO alerta d'un deute «milionari» de Grup Soler per «mala gestió»

CCOO ha alertat que el grup bagenc Soler, especialitzat en la construcció i manteniment d'obra pública, té un deute «milionari» amb els grans bancs, més un deute amb proveïdors que ja està llastant la seva capacitat de subministrament, que posen en risc el futur de l'empresa. «Fa un any que estem preocupats», diu el secretari general de CCOO d'Indústria del Vallès Occidental-Catalunya Central, Josep Rueda. Segons el sindicat, la «situació complicada» que viu l'empresa seria atribuïble a una «mala gestió» dels antics gestors, que ja van ser rellevats. «Els actuals intenten refinançar el deute, però la situació és preocupant», diu Rueda. El deute podria superar els 20 milions, segons ha pogut saber Regió7.

En els últims quinze mesos, la plantilla ha notat les complicacions de tresoreria de Grup Soler, ja que estan patint endarreriments en el pagament de les nòmines. Segons han explicat a aquest diari representants dels quatre comitès de les empreses del grup, a una bona part de la plantilla se li deu una mensualitat més la paga d'estiu de l'any passat. A més, dijous encara no havia estat liquidada la paga de febrer. Amb tot, els retards no són iguals en tota la plantilla.

«L'empresa sempre havia pagat religiosament», diuen fonts dels comitès, que es queixen de la manca d'informació que trasmet la direcció sobre la situació real del grup. «No sabem exactament la gravetat del problema», afirmen, tot i que fonts del sindicat alerten que el deute és molt elevat.

Tot i que la plantilla no ha baixat el ritme de treball, el grup ha anat concentrant la seva activitat, de manera que s'estan abandonant contractes a mesura que venç la licitació per reduir el volum de contractes. De fet, la plantilla s'ha anat ajustant per la no subrogació de contractes fins a l'entorn de 600 treballadors (dels 900 que tenia a inici del 2019), 300 dels quals a la província de Barcelona. La majoria d'aquests són de la Catalunya Central. «L'empresa diu que de moment no es planteja cap ERO ni cap concurs», asseguren fonts dels comitès. « Diuen que volen tirar endavant amb moviments interns. Volen salvar l'empresa però no veiem com ho poden fer», alerten les mateixes fonts. Segons CCOO, la situació és atribuïble al fet que s'ha treballat «amb contractes per sota de preu». «Vam demanar que es pagués un linial de 500 euros i que es comencés a liquidar la paga extra amb prorratejos, però no han complert res», diu Rueda. La plantilla es reunirà dimarts que ve per decidir si emprèn accions de protesta.

Grup Soler està integrat per quatre empreses: Electromecànica Soler, 1953 Grup Soler Constructora, Bages Inser i Soler Global Service, que és la que aplega a l'entorn del 60% de la plantilla, la de més volum i que, a més, té presència a bona part de l'Estat.



Soler i el cas 3%



Jordi Soler, responsable del grup, que el 2018 va celebrar el seu 65è aniversari, ha viscut els darrers anys immers en investigacions judicials pel presumpte pagament de comissions il·legals a les fundacions de CDC, en el cas conegut com del 3%. L'últim capítol de les investigacions en què està involucrat l'empresari bagenc es refereixen al nolieig d'un avió en el qual van viatjar el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la seva parella i la seva filla per anar a la final de la Champions del 2015 a Berlín. Soler va declarar com a imputat a l'Audiència Nacional el 4 de febrer. Soler va admetre que va sufragar aquest viatge –valorat en 39.000 euros– amb diners de les seves empreses i va assegurar que mai va tenir cap relació contractual amb la Sindicatura. La Fiscalia va considerar que els fets podrien ser un delicte de suborn passiu impropi. Davant del jutge, l'exdiputat de CiU Ramon Camp va referir-se a un altre viatge de què va gaudir amb Ribó i que suposadament també va ser a càrrec de Soler: el 2009 a la final de Champions. Jordi Soler va ser detingut el 2015 per la seva presumpta participació en el finançament irregular de CDC.