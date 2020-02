Les empreses que treballen amb 'blockchain' facturaran 60 milions d'euros en cinc anys a Catalunya

Les empreses que treballen amb 'blockchain' facturaran més de 60 MEUR en cinc anys a Catalunya, segons les previsions del Govern. De moment, hi ha 90 companyies catalanes relacionades amb aquesta tecnologia amb un volum de negoci de 9 milions d'euros l'any. Així ho ha assegurat el director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat, Daniel Marco, després d'inaugurar la jornada Blockchain Spirit, un esdeveniment que forma part del congrés alternatiu creat arran de la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC), el Tech Spirit Barcelona. Segons Marco, Catalunya no ha de ser només "usuària" sinó "generadora" d'una tecnologia que "canviarà la governança d'internet" i donarà "més poder al ciutadà amb el control de les dades".

"Durant aquest any hem doblat el nombre d'empreses que es dediquen a aquesta tecnologia. El que volem és atraure talent i generar noves empreses i inversions", ha afirmat, abans de puntualitzar que el sector tindrà un creixement "espectacular". Les companyies que treballen amb 'blockchain' a Catalunya són principalment consultores o empreses que desenvolupen nous models de negocis.

De la mateixa manera que el 5G facilitarà la connectivitat intel·ligent i la intel·ligència artificial, l'automatització de processos, la cadena de blocs permetrà certificar les transaccions a Internet i, per tant, transformar la manera com funcionen administracions i negocis, segons Marco. En concret, gràcies al 'blockchain' es podran transferir actius digitals, evitar còpies fraudulentes i emetre identitats digitals més segures. Marco ha explicat que la Generalitat està reformulant el model d'identitat digital catalana, IdentiCAT, que ha quedat parat després de l'aprovació del decret sobre seguretat digital del govern espanyol.

En aquest sentit, un dels ponents a les xerrades, el director de l'àrea de tecnologia de Caelum Labs, Àlex Puig, ha explicat que aquesta tecnologia permetrà treballar amb identitats digitals sobiranes. "En lloc de tenir una base de dades amb tots els usuaris, podem aconseguir que cada un dels usuaris tingui la seva pròpia base de dades i controli les seves dades", ha explicat. A tall d'exemple, ha explicat que amb un sistema de cadena de blocs és possible demostrar que un cotxe és elèctric a l'hora de passar per un peatge i evitar el pagament.

Amb tot, Puig ha defensat que la identitat digital "no ha de ser cosa d'una nació" sinó que ha de ser "per tothom". "No volem fer un DNI digital el que volem és donar la capacitat a la gent de recuperar el control de les seves dades i que siguin capaços d'identificar-se a Internet", ha explicat. Segons l'expert, l'administració ha de crear certificats que les empreses puguin aprofitar per a aprofundir en la descentralització i en la comunicació segura.

Pel que fa a la regulació sobre el 'blockchain' i les identitats digitals en la qual està treballant la Comissió Europea, Puig ha assegurat que aquestes directives s'han de focalitzar en "protegir el ciutadà" i no tan centrada a beneficiar els Estats.

Les jornades Blockchain Spirit acullen quaranta xerrades amb líders de la indústria locals i internacionals de la cadena de blocs com Viivi Lähteenoja, Director General Adjunt de MyData, Nolan Bauerle, Director d'Investigació de Coindesk, Griff Green, cofundador de The Commons Stack.