esther barniol estudi gironella

La dissenyadora berguedana Esther Barniol sempre ha tingut esperit emprenedor. El 2001, després d'haver viscut una temporada a Barcelona i d'haver ampliat la formació amb un màster en Identitat corporativa a l'Elisava i un curs de fotografia publicitària a l'Idep, va tornar a la comarca, i amb una altra sòcia va obrir a Berga l'estudi de fotografia i disseny La Fotogràfica.

El 2006, Barniol va decidir tenir un fill. Va ser aleshores quan va fer el salt d'emprendre en solitari i va obrir a Gironella l'estudi de disseny gràfic i web que, 14 anys després, encara du el seu nom. «Vaig plegar perquè l'horari de la botiga era pràcticament impossible de conciliar amb la maternitat», assegura.

Al començament Barniol va instal·lar l'estudi en un local al centre de la vila. Arran de la crisi econòmica, però, va replantejar-se si valia la pena continuar pagant un lloguer cada mes. «Abans de la crisi totes les constructores i immobiliàries de la comarca eren clientes nostres. Quan va caure l'activitat econòmica, nosaltres ho vam notar. Com que la casa dels avis havia quedat buida, la meva mare va proposar-nos, a la meva germana i a mi, que ens hi instal·léssim. Ella viu a dalt i jo tinc l'estudi a baix, on abans hi havia les vaques i els porcs», explica.

Esther Barniol Estudi és «més que un estudi de disseny». A part d'oferir serveis d'imatge corporativa i de disseny de pàgines web, Barniol explica que també s'impliquen d'una manera més personal en els projectes de les seves clientes, la majoria de les quals són dones d'entre 35 i 45 anys d'arreu de Catalunya. En aquest sentit, Barniol apunta que «gairebé el 100%» de les seves clientes han treballat per compte d'altri «i ha arribat un punt que volen deixar la feina per dedicar les energies a un projecte propi».

Com que Barniol i les tres professionals que formen l'equip de l'estudi saben de primera mà què implica tirar endavant una empresa, fa uns quants anys van decidir compartir aquests coneixements i experiències amb les seves clientes. D'aquest afany va néixer la «Comunitat de dones amb h», una xarxa d'emprenedores d'arreu de Catalunya que es reuneixen cada tres mesos per «crear sinergies i créixer juntes», apunta. La dissenyadora berguedana, que defuig el concepte tradicional de lideratge i reivindica «treballar en equip i fer xarxa», és una de les ponents convidades a La Filadora, una jornada d'empredoria femenina que tindrà lloc dissabte al Mas Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada.

Barniol és del parer que les dones encara no tenen prou representació en el món de l'empresa, tot i que admet que ha canviat molt d'uns anys ençà. Per exemple, assegura que mai no s'ha sentit identificada amb l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB), però celebra que l'entitat hagi creat recentment una comissió per posar en valor el talent femení de la comarca.



Creure en el territori

Tenir l'estudi en una casa de pagès situada als afores de Gironella pot ser un inconvenient. «Aquí no hi arriba la fibra òptica, i això fa que de vegades tinguem problemes per enviar arxius, si pesen gaire», lamenta Barniol.

Tot i això, assegura que treballar al Berguedà «té més avantatges que no pas fer-ho a Barcelona». En primer lloc, perquè avui dia la tecnologia permet «descentralitzar» les feines i desvincular-les d'un espai físic concret. En segon lloc, perquè instal·lar-se en un entorn rural «és més econòmic» que en un gran centre urbà, on els preus dels lloguers i els serveis són més cars. Finalment, Barniol afirma que no tindria sentit traslladar-se a Barcelona o a l'àrea metropolitana perquè «la vinculació amb el territori és un dels valors de l'estudi».