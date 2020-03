L'anoienca Jip Moda tancarà portes a l'estiu per jubilació del seu propietari

Jip Moda, l'empresa nascuda als Prats de Rei el 1974 i amb implantació al Bages, tancarà portes el 31 de juliol, segons ha fet saber la propietat al seus treballadors i ha pogut conèixer aquest diari. El motiu és la jubilació del seu fundador, Josep Guitart. El tancament deixarà sense feina, i amb només un mes de salari d'indemnització, tal com permet la llei en aquests casos, una cinquantena de treballadors dels diversos establiments de l'empresa: als Prats de Rei, Sant Fruitós de Bages, Vic, l'Ametlla del Vallès i Alcarràs. Molts d'aquests treballadors han estat dècades treballant per a Guitart.

Segons ha fet saber la propietat als treballadors, la intenció és abaixar la persiana del negoci el 31 de juliol, però es podrien anar tancant els centres de venda entre l'1 de juny i aquella data. En tot cas, el 15 d'agost es preveu l'adéu definitiu a l'empresa.

Segons explica Josep Guitart en un comunicat a preguntes de Regió7, «ja tinc 79 anys i una salut precària, pel que, encara que em sàpiga greu, he hagut de prendre la decisió de jubilar-me i tancar l'empresa. No tinc ni la força, ni la salut necessària per seguir i, a la meva edat, crec que em toca reposar una mica i viure tranquil els darrers anys de la meva vida». El propietari de Jip assegura que «des que vaig obrir ja fa 50 anys, he estat treballant en la meva empresa amb il·lusió i esforç. Aquesta feina forma part de la meva vida, i m'hi he dedicat en cos i ànima durant tot aquest temps. Hem passat moments bons i dolents, superant crisis, incidents de tot tipus i també situacions greus de la meva salut, però sempre amb l'esperit de tirar endavant, i em sento orgullós del que he aconseguit durant tots aquests anys».

Guitart diu que vol fer un agraïment «primer als clients que han confiat en nosaltres, molts durant diverses generacions. I, en segon lloc, al personal que ha treballat amb mi, tant els que ho han fet en el passat, com els que ho fan fins al darrer moment». El propietari afirma que ha «tingut la sort de comptar amb persones responsables i treballadores que han fet de l'empresa el que ha estat durant aquest dilatat període de temps».

Quant a les conseqüències del tancament per al personal, Guitart diu que «comprenc que hi hagi persones a qui la meva decisió els hagi disgustat, pero els prego comprensió. La gent, en general, es jubila als 65 anys, i jo he aguantat 14 anys més, fins als 79, malgrat problemes de salut que, per si sols, haurien justificat deixar de treballar. Apel·lo, doncs, a la comprensió de les persones a qui hagi dolgut la meva decisió». «En tot cas», conclou Josep Guitart, «seguirem treballant durant aquests mesos que resten, com ho hem fet sempre, i esperem comptar amb la confiança dels clients fins al darrer moment. No tinc cap dubte que el personal també complirà amb la seva feina amb la professionalitat que sempre els ha caracteritzat».

Josep Guitart va fundar Jip Moda el 1974, aprofitant la seva experiència al sector tèxtil. El negoci va començar com un petit establiment als Prats de Rei. La iniciativa va tenir molt èxit comercial, ja que atreia compradors de Manresa, Barcelona, Reus i altres llocs de Catalunya. Un cas d'èxit que va cridar l'atenció d'escoles de negoci, atretes per la bona resposta del públic d'arreu envers un negoci d'un petit poble de l'Anoia, segons recordava el mateix Guitart a Regió7.

A final de la dècada dels 80, l'empresa va iniciar un procés d'expansió geogràfica. La primera obertura va ser l'any 1987 a Sant Fruitós de Bages, al costat de la carretera de Manresa a Berga. Es tractava d'un establiment d'unes característiques molt similars a les que l'empresa ha obert posteriorment: d'entre 1.000 i 1.500 metres quadrats, al costat d'una car-retera amb un volum de trànsit considerable i amb aparcament propi. Després de l'obertura de Sant Fruitós, ja entrada la dècada dels 90 l'empresa es va implantar a Vic, l'Ametlla del Vallès i al municipi lleidatà d'Alcarràs. Aquests centres s'afegeixen al dels Prats de Rei, on l'empresa té ubicades també les instal·lacions centrals, amb els departaments d'administració, compres i logística. Entre tots els centres sumen uns 7.000 metres quadrats dedicats al comerç de productes de confecció.