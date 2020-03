Consum va imposar prop de 6,5 milions d'euros en sancions durant el 2019

L'Agència Catalana del Consum (ACC) va imposar sancions per valor de 6,5 milions d'euros el 2019, el 150% més que l'any anterior. El sector amb les multes més elevades va tornar a ser el de les telecomunicacions, ja que es va sancionar les operadores de telefonia principals –Telefónica, Orange i Vodafone– amb uns 3 milions d'euros per «clàusules i pràctiques abusives», com per exemple apujar unilateralment el preus, fer publicitat enganyosa o incloure condicions arbitràries en els contractes. «En el sector aeri destaca també la sanció de 600.000 euros a Vueling per mala prestació de servei a causa dels retards i les cancel·lacions de vols al Prat que es van produir l'estiu del 2016», va afegir el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer.

«Queda una mica lluny. Les coses porten el seu temps i ara s'ha confirmat la sanció a la companyia aèria», va justificar Ferrer, que també va ressaltar les multes de l'ACC a l'empresa iDental (95.000 euros), que va tancar l'any 2018 i va deixar molts pacients sense haver-los prestat els tractaments pagats, i a la companyia de telecomunicacions Automattic (85.000 euros), amb domicili social a Irlanda i que ha estat sancionada per promoure i donar publicitat a hàbits que poden derivar en trastorns de la conducta alimentària com l'anorèxia o la bulímia.

Pel que fa al cobrament d'aquestes sancions, les operadores de telefonia Telefónica i Orange ja han acceptat i pagat la multa d'1,1 milions i 343.420 euros, respectivament, mentre que Vodafone no ha abonat la multa d'1,7 milions i manté el litigi amb l'ACC.

De fet, les operadores de telefonia es mantenen al capdamunt del rànquing de les companyies amb més reclamacions per part dels consumidors amb un top 5 encapçalat per Vodafone (1.619), Orange (1.613), Telefónica (1.322), Endesa (801) i Vueling (627), segons dades de l'Agència Catalana del Consum.