Desconcert entre els sindicats de l'Anoia per l'excepcionalitat a l'entorn laboral

Els dos grans sindicats amb representació a l'Anoia, CCOO i UGT, expressen aquest matí el seu desconcert per la situació provocada pel tancament de la conca d'Òdena, i demanen al Govern que doni ja pautes per afrontar l'excepcionalitat que viuen des d'ahir a la mitjanit les empreses del territori. Ambdues centrals han rebut aquest matí una allau de trucades de treballadors i delegats sindicals demanant indicacions per com encarar el moment.

Francesc Rica, d'UGT, diu que "el Govern hauria de fer una comunicació ja adreçada a les empreses. La gent ha d'anar a treballar, perquè si no pot ser acomiadada i molts de la conca treballen a l'entorn o a l'Alt Penedès. Aquí la mobilitat és molt elevada". Segons Rica, cal un decret "que garanteixi els drets laborals dels treballadors. El sentit comú fa preveure que no ha de passar res, però poden passar coses", diu Rica, que assegura que fins al moment no té notícies de situacions de risc laboral a la comarca. "Però hi ha moltes empreses petites que no tenen representació sindical i el Govern ha d'aclarir ja quin és el marc", apunta Rica. Per aplicar un ERO cal un període de negociació de quinze dies, però en l'excepcionalitat no hi ha marge de temps per fer la tramitació habitual. Rica creu que s'hauria de considerar que la gent que avui no ha pogut anar a treballar pel confinament "està de baixa".

Alfonsa Santiesteban, responsable de CCOO al territori, confirma que hi ha moltes trucades avui al sindicat (que, com UGT, ha tancat el seu local d'Igualada per prevenció) per demanar informació. "El nostre gabinet jurídic interpreta que aquesta és una situació de baixa laboral per causes professionals, però és una interpretació nostra perquè hi ha molt desconcert. Hi ha moltes dubtes, no ens atrevim a dir res al 100%", diu Santiesteban. En qualsevol cas, diu la responsable sindical, "els treballadors no en poden sortir perjudicats". Santiesteban no descarta que s'apliquin expedients i per això reclama que el Govern faci indicacions sobre aquesta qüestió el més aviat possible.