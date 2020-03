El polígon de Plans d'Arau de la Pobla, pràcticament buit

La planta de la Pobla de Claramunt de la multinacional Novares, especialitzada en la fabricació de components per a l'automoció, ha hagut d'aturar aquest matí la seva activitat ja que només 10 de les 430 persones en plantilla han pogut avui anar a treballar. El 70% de la plantilla, segons expliquen fonts de la direcció de la planta, són persones de l'àrea de confinament. Amb tot, la ubicació del control d'entrada i sortida a la conca d'Òdena ha deixat el polígon de Plans d'Arau pràcticament buit, amb una única connexió per la carretera de Capellades a la Pobla. L'accés per l'A-2 ha estat tallat, expliquen fonts de Novares. "No podem servir els clients", afirmen les fonts de l'empresa, que treballa per a Seat, Renault i Nissan, entre d'altres.

L'empresa assegura que hi ha hagut "descoordinació" per part de Mossos en el tall, ja que haurien arribat agents de fora del territori sense prou coneixement del terreny i el confinament s'ha iniciat en un lloc inadequat per mantenir certa activitat a les empreses del polígon. Els camions que entren i surten habitualment de Novares poden mantenir l'activitat si prèviament són informats per l'empresa de les circumstàncies del tall i per on accedir a Plans d'Arau.

Per a aquesta empresa de la Pobla la situació aquest matí molt complexa. Ja s'han perdut el torn de nit i el de matí i les pèrdues només per aquesta jornada poden suposar fins a 60.000 euros, segons càlculs de la companyia. A més, hi ha un "buit legal", afirmen les mateixes fonts: en aquesta situació s'hauria de tramitar un expedient de regulació temporal per motius productius, però cal un període de quinze dies per negociar i, a més, diuen fonts de la direcció "ara mateix no tenim amb qui negociar perquè estan confinats". A l'empresa, com al conjunt del sector, hi ha "desconcert", perquè "hem de valorar si som responsables o no de la situació. No hi ha un marc legal per a aquesta circumstància", diuen les fonts, que demanen aclariment per part de les autoritats per evitar mals majors. "Si no podem demanar un expedient temporal potser en uns dies haurà de ser d'extinció, i no volem arribar a aqeusta situació", asseguren les fonts, que transmeten molta preocupació pels fets.