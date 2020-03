Seat aplicarà un ERTO a 14.800 treballadors de la plantilla de Catalunya

Seat ha presentat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per "causa major" a la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya davant les dificultats "logístiques i productives" causades pel coronavirus. La mesura afectarà el conjunt de la plantilla a Catalunya, unes 14.800 persones, però s'aplicarà "únicament" als que hagin d'aturar l'activitat laboral. L'ERTO estarà vigent des de l'inici de la interrupció de l'activitat fins que durin les "circumstàncies que permetin desenvolupar l'activitat laboral amb normalitat". El Comitè Executiu de la companyia automobilística ha acordat complementar la prestació de desocupació de l'ERTO fins al 80% del sou de cada empleat i incloure el complement de previsió.

La companyia automobilística analitzarà "de manera contínua" la necessitat de personal en cada centre de treball i mantindrà un conjunt de persones que permeti assegurar "la continuïtat del negoci" durant aquest període i reprendre l'activitat com més aviat millor.

Els treballadors que no hagin d'interrompre la seva activitat laboral i puguin desenvolupar la feina a distància, podran fer teletreball. A més, la companyia ha donat un "permís retribuït" a totes les treballadores embarassades, que cobraran la totalitat del salari.

L'empresa també ha garantit tot el salari als empleats que hagin de fer quarantena per haver estat en contacte amb persones amb un resultat positiu i a totes aquelles persones confinades en àrees delimitades de l'Administració, com Igualada. Aquestes persones no es veuran afectades per l'ERTO fins a la finalització del confinament.

Des que va començar l'extensió del covid-19, Seat va cancel·lar els viatges a les zones de risc i va recomanar limitar les reunions presencials amb un aforament superior a 25 persones. A més, va reforçar les mesures de neteja de les instal·lacions i va distribuir gels desinfectants a diferents punts de tallers i oficines.