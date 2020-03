Carretoners, conductors, infermers, es reforcen les plantilles davant de la Covid-19

GRUP IMAN

GRUP IMAN selecciona :

Carretoner / a per Martorell

Publicat: 2020.03.13

– 2 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

En què consisteix el treball:

Des de la nostra oficina de Martorell, seleccionem 1 Carreter / a per important empresa de el sector automoció, situada a Martorell.

La teva funció seria:

– Càrrega i descàrrega.

– Ubicació de material:



Què oferim?

– Incorporació immediata

– 4rt torn

– Salari 12,9 € bruts / hora

Requerim:

– Disponibilitat incorporació immediata

– Disponibilitat realilzar 4rt torn

– Experiència mínima de 2 anys

– Vehicle propi

– Imprescindible carnet de carretoner / a en vigor

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Carretoner / a a Martorell

Grup Vilardell Purti selecciona:

OPERARI/A CONTROL DE FABRICACIÓ DE TORNS CNC para Santpedor

Publicado: 11/03/2020

– 2 vacantes.

– Contrato de duración determinada.

– Jornada completa.

AVINENT Science and Technology S.L., és un grup empresarial que vol oferir productes i serveis a mida del nostre client. Ens uneix la voluntat d'esdevenir un partner estratègic essencial tant pel sector industrial, com pel sector mèdic.

Es precisa operari/a de torn monoeixos de CNC per la divisió industrial per el torn de tarda. Estem especialitzats en la fabricació de components de precisió per el sector automoció. Disposem de maquinària de DECKOS, CITIZEN, TORNOS, STARS i INDEX. Amb llenguatge Moltevedecko, Mitsubishi, Fanuc i Siemens. Realitzarem contractació a través d'empresa de selecció.

Descripció de tasques:

– Verificar mides de les peces amb les eines de metrologia.

– Realitzar els registres d'autocontrol

– Atendre, accionar i vigilar les màquines

– Amb el temps s'ensenyarà a preparar màquines per a una nova peça (matèria prima, eines, canvi de plaquetes i punt zero) i ajustar-la a peu de màquina.

requisits:

Formació: CFGM o CFGS Mecanització

Valorable:

– Experiència en fabricació amb màquines de CNC i torns automàtics.

– Familiaritzats amb els sistema de qualitat ISO 9001 i les eines de verificació que s'utilitzen(peu de rei, micròmetre, calibre, màquines de visió,€).

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de OPERARI / A CONTROL DE FABRICACIÓ DE TORNS CNC a Santpedor

SOLUTIA

Consultoria de Recursos Humans especialitzada en el sector Healthcare.

En Solutions Global Health Solutions tenim un profund coneixement dels professionals vinculats a les Ciències de la Vida i la Salut i això ens s'erigeix com un soci d'alt nivell per confiar els seus processos de selecció estratègics en l'àmbit Farma, Biotec, Medical Devices & Diagnostics i Sanitari.

La nostra metodologia ens permet trobar el professional més adequat i garantir una perfecta adaptació als requisits de el lloc i de el mercat,

SOLUTIA selecciona :

Infermer / a assistencial cap de setmana per a Manresa

Publicat: 2020.03.17

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Actualment seleccionem a un infermer / a per treballar en el servei assistencial d'una empresa productora de sals potàssiques situada a Súria i Sallent.

– El / la professional serà la persona responsable de l'atenció assistencial de tots els treballadors de la companyia.

– És important que el / la professional tingui experiència atenent urgències i emergències

– Busquem treballadors amb disponibilitat per cobrir diferents torns (matins, tardes o nits) en caps de setmana.

El treball també inclou una gran part de treball administratiu, de manera que el / la professional ha de tenir la voluntat de complir amb aquesta part de la feina

requisits:

– Graduat / a en infermeria

– Viure per la zona de Manresa

– Imprescindible experiència atenent urgències

– Persona responsable i organitzada

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Infermer / a assistencial cap de setmana a Manresa

SEUR SA selecciona :

CONDUCTOR DE CAMIÓ per a Manresa

Publicat: 2020.03.16

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

Es requereix conductor de camió (Tràiler).

Imprescindible carnet C + E + CAP, per a realitzar el transport de paqueteria de Manresa a ZAL (Barcelona) i viceversa.

També s'encarregarà de realitzar recollides de mercaderia en algunes empreses de la comarca de Bages.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de CONDUCTOR DE CAMIÓ a Manresa

Segula Technologies selecciona :

Enginyer / a de Seguretat Passiva (automoció) per Martorell

Publicat: 2020.03.16

– Jornada completa.

Grup Segula, precisa incorporar un / a Enginyer / a de Seguretat Passiva per formar part del nostre equip a Martorell.

S'encarregarà de:

– Desenvolupament dels sistemes de seguretat passiva de el vehicle i dels components: coixins de seguretat, assajos de xoc, simulacions, etc.

– Planificació i gestió logística dels vehicles d'assaig.

– Actualització i manteniment dels vehíuclos, els conjunts de peces i de la instrumentació.

– Actualització i manteniment dels equips informàtics destinats a la realització d'assajos i emmagatzematge i anàlisi dels resultats.

– Realització de proves de detecció d'ocupants en pista i en carretera oberta.

– Preparació de la documentació dels errors identificats a la base de dades de gestió d'errors.

– Anàlisi tècnica de modificacions durant la fase de validació.

– Realització de la documentació d'assaigs addicionals de validació de canvi.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Enginyer / a de Seguretat Passiva (automoció) a Martorell

Animacions Dálmatas selecciona :

Es necessita presentador a Puigcerdà

Publicat: 2020.03.17

– 10 vacants.

– Salari 20 € -40 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Es necessita presentador a Puigcerdà

Es necessita presentador a Solsona

Publicat: 2020.03.17

– 10 vacants.

– Salari 20 € -40 €.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Es necessita presentador a Solsona