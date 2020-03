Denso Barcelona redueix la producció fins al 30% de la seva capacitat

La planta bagenca de la multinacional japonesa Denso va reduir ahir dràsticament la seva producció fins al 30% de la seva capacitat. Això significa també una reducció del 70% de treballadors dels 900 dels que té la planta, segons explicava ahir a aquest diari Cristina Puig, directora general de Recursos Humans de la planta.

«Ens queden encara alguns clients de fora d'Europa que no estan afectats per la pandèmia. Són volums petits, però hem de continuar treballant», explica Puig, que avança que al llarg d'aquesta setmana la producció s'anirà reduint. La planta, que ja havia previst per a enguany un escenari d'estabilització del creixement, ha vist com es desmarxaven els plans. De moment, la multinacional no ha fet un càlcul de l'impacte econòmic, diu Puig, perquè «els càlculs canvien d'un dia per l'altre».

D'altra banda, la Fundació Catalunya La Pedrera ha presentat ja un ERTO per a 150 treballadors d'atenció al públic dels seus equipaments, entre els quals Món Sant Benet, a més de La Pedrera, Món Natura Delta i Món Natura Pirineus.