Detenen l'autor d'agredir una viatgera del metro de Barcelona el gener

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut en un control rutinari sobre el compliment de les restriccions de mobilitat pel coronavirus un jove que havia estat identificat pels Mossos com a suposat autor de la violenta agressió el gener passat a una viatgera del metro de Barcelona. El jove, de nacionalitat espanyola i amb diversos antecedents, ha ingressat a la presó preventiva per ordre judicial acusat d'aquest robatori violent, que es va fer viral a les xarxes socials, ocorregut el 31 de gener a les 23.07 hores, setmanes abans que es decretés l'estat d'alarma per la Covid-19.