Les empreses que hagin fet ERTO per força major no podran ajornar sense cost les cotitzacions

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts permetre a empreses i autònoms ajornar sis mesos el pagament de les cotitzacions de maig, juny i juliol sense interessos. Tanmateix, les companyies que hagin fet un ERTO per força major no podran acollir-se a aquesta moratòria. Els requisits per poder-ho sol·licitar s'establiran a una ordre ministerial pendent de publicar. Les que no els compleixin, podran ajornar les cotitzacions de juny i juliol però amb un interès del 0,5%. Pel que fa a la quota d'abril les empreses que no hagin fet ERTO i els autònoms que no hagin rebut la prestació per cessament d'activitat podran ajornar el pagament d'aquesta quota mensual a un interès del 0,5%.

És un interès set cops inferior al que normalment s'estableix, segons destaca el Ministeri de Seguretat Social en un comunicat. Pel que fa a l'abril, cal demanar l'ajornament els primers deu dies naturals del mes per evitar que es facturi la quota.

A banda, aquells que no tinguin en vigor altres ajornaments podran ajornar el pagament dels deutes a la Seguretat Social que hagin d'ingressar entre abril i juny. Ho podran sol·licitar fins al 30 de juny d'aquest any sense interessos.

El decret inclou una moratòria per als beneficiaris de la prestació per cessament d'activitat en el pagament de les quotes pels dies treballats del mes de març, previs a l'estat d'alarma. Podran pagar fora de termini i sense recàrrecs. A aquells que hagin pagat la totalitat de la quota, se'ls tornarà d'ofici la part proporcional del període en què ja s'havia declarat l'estat d'alarma.

També es permetrà flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics com la llum, l'aigua i el gas, arribant a la possibilitat de suspendre el pagament. Les quantitats s'hauran d'abonar com a màxim els sis mesos posteriors a la finalització de l'estat d'alarma.

Són mesures del paquet econòmic i social aprovat per "complementar" els anteriors. La suspensió del pagament de les quotes era una de les demandes del col·lectiu de treballadors per compte propi i de l'oposició que va considerar "insuficients" les mesures decretades fins ara.

Pel que fa a la prestació per cessament d'activitat d'autònoms -ajuda equivalent al 70% de la base reguladora per haver suspès l'activitat com a conseqüència de l'estat d'alarma o acreditar una reducció d'almenys el 75% de la facturació-, es "flexibilitza" la seva percepció per als professionals del camp i la cultura.

La vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha remarcat que el col·lectiu d'autònoms ha estat atès fins ara "de forma especial". La portaveu del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat que el paquet de mesures aprovat aquest dimarts "complementa" els de setmanes anteriors.

"Amb això entenem que donem resposta a totes les situacions que s'han anat produint i permetran anar recuperant la normalitat que anhelem", ha dit Montero en roda de premsa després del Consell de Ministres.