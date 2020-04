Com a conseqüència de la dilatació de l'estat d'alerta produïda de l' COVID-19 , les ofertes d'ocupació són més escasses i alhora més rellevants.

Aquesta setmana et facilitem les ofertes de feina a Manresa per facilitar-te la recerca de feina.

ITM Human Capital selecciona

Tècnic / a de formació a Manresa

Publicat: 2020.03.26

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Si tens experiència com a tècnic de formació, gestionant accions formatives mitjançant FUNDAE, tenim 1 lloc de treball vacant per tu al nostre Grup.

Caldrà gestionar les accions formatives, des de la seva planificació o contacte amb el client, fins a l'emissió dels certificats i gestió de bonificacions.

El centre de treball es troba a Manresa, en horari de dilluns a divendres en horari partit.

No necessitem una formació específica, però sí experiència i coneixements gestionant formació, continguts formatius en tots els àmbits i gestió de formació bonificada per FUNDAE.

Inscripció i més informació a oferta de Tècnic / a de formació a Manresa

Wellnia BCN selecciona

Delegat Comerical Mèxic

Publicat: 2020.03.30

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Empresa especialitzada en el disseny i instal·lació d'àrees wellness selecciona delegat comercial per a la seva filial de Mèxic.

Les funcions a desenvolupar són les següents:

– Prospecció de projectes wellness que estiguin previstos en les zones assignades.

– Planificació de rutes comercials en coordinació amb Direcció Comercial.

– Seguiment de nous interessats de les zones assignades que contactin amb l'empresa.

– Seguiment de clients de l'empresa en les zones assignades.

– Supervisió de les vendes realitzades, des de la comanda fins a la instal·lació i posada en marxa de les instal·lacions.

– Gestions organitzatives vinculades a l'activitat de la filial de Mèxic.

Inscripció i més informació a oferta de DELEGAT COMERCIAL MÈXIC a Manresa

Arquitecte a Martorell

Publicat: 2020.03.30

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Empresa especialitzada en el disseny i instal·lació d'àrees de wellness selecciona ARQUITECTE per desenvolupar les següents funcions:

– Elaboració de propostes de distribució de spas i zones de wellness.

– Seguiment de projectes i gestió d'obres en curs.

– Disseny de nous conceptes i productes.

– Suport tècnic al Departament Comercial.

Inscripció i més informació a oferta d'ARQUITECTE a Martorell

Instal·lador hidràulic piscines, a Manresa

Publicat: 2020.03.30

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Empresa especialitzada en el disseny i instal·lació d'àrees de wellness precisa incorporar operari per a realitzar instal·lacions hidràuliques de piscines i muntatges d'equipaments per spas.

Inscripció i més informació a oferta de INSTAL·LADOR HIDRÀULICA PISCINES a Manresa

Instal·lador/a, a Manresa

Publicat: 2020.03.30

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Es valorarà:

– Coneixements d'hidràulica de piscines.

– Experiència en electricitat i fontaneria.

– Coneixements d'impermeabilització de piscines.

– Alta disponibilitat per viatjar a nivell nacional i internacional (rutes habituals de màxim una setmana).

– Cursos homologats de Prevenció de Riscos Laborals.

– Residència a zona Catalunya Central.

Inscripció i més informació a oferta d' ocupació d'Instal·lador / a a Manresa