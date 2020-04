Seat reprèn l'activitat de manera parcial i amb mesures de seguretat

Seat va reprendre ahir la seva activitat productiva després de l'aturada provocada per l'impacte de la Covid-19 i va estrenar una nova normalitat que passa per l'ús generalitzat de mascaretes i la implementació de més d'un centenar de mesures de seguretat per evitar els contagis.

Tot i que la fàbrica de Martorell i els altres centres de treball a Barcelona van tornar a obrir les portes, la producció es reactivarà de manera gradual i ahir es van incorporar només uns 3.000 dels 15.000 empleats. Els 3.000 que van anar als seus llocs de treball van haver de passar abans un test de PCR per garantir que no estan contagiats i la resta de la plantilla ho anirà fent a un ritme de 3.000 a la setmana. Seat és la primera indústria de l'Estat que sotmet els seus treballadors a test massius.

Fonts de la companyia van assegurar que l'activitat s'ha reprès amb la normalitat que es preveia i que, evidentment, no té res a veure amb la d'abans de la crisi del coronavirus i l'aprovació de l'estat d'alarma.

La producció es va iniciar amb un únic torn de treball, el del matí, i el ritme s'anirà incrementant en les setmanes següents, seguint un pla dissenyat per cuidar les mesures de seguretat davant el coronavirus. En la primera fase, la producció de la fàbrica més gran de vehicles de tot l'Estat, arribarà al 33%, el que suposarà arribar als 271 cotxes al dia -lluny dels més de 2.000 cotxes diaris d'abans-, mentre que en una segona fase s'arribarà al 66%, amb dos torns i 640 cotxes al dia, i en la tercera estaran en actiu i als tres torns.

En paral·lel a l'arrencada de la producció, la direcció i els sindicats de Seat han acordat un ERTO per causes organitzatives per a un màxim d'11.061 persones, que serà continuïtat del de força major aprovat a l'inici de l'estat d'alarma.