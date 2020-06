Comença el compte enrere per l'adeu de Nissan amb la primera reunió entre sindicats i empresa

Comença el compte enrere per l'adéu de Nissan amb la primera reunió entre sindicats i directiva per negociar el tancament de les plantes de la multinacional japonesa a Catalunya. Treballadors i representants de l'empresa estan citats a les deu del matí a la planta de la Zona Franca en la primera trobada de període de consultes per iniciar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO).

La reunió hauria de ser un primer intercanvi d'impressions, apunten fonts sindicals, que asseguren que només volen parlar del "futur" de la companyia i no d'indemnitzacions. A les portes de la planta, hi ha centenars de treballadors concentrats per donar suport als seus companys i per protestar. Molts d'ells se n'aniran a Cantàbria per mobilitzar-se a la fàbrica que l'automobilística té a la regió.

Els representants dels treballadors creuen que els membres de la directiva com Frank Torres, que pilotarà el tancament de les plantes, no es desplaçaran a la Zona Franca i intervindran per videoconferència a la trobada. La reunió es produeix l'endemà de la sessió conjunta de les comissions de Treball i Empresa al Parlament especial sobre la crisi de Nissan, a la qual no van assistir els directius, al·legant que no volien interferir amb el procés de negociació amb els treballadors.

El comitè d'empresa de Barcelona sí que va assistir al Parlament i va aprofitar la seva intervenció per denunciar que la multinacional havia "ofegat" les instal·lacions, traient models sense substituir-los i permetent fugues de vehicles a fàbriques de Renault, soci de Nissan. Tot plegat ha deixat la Zona Franca amb una producció de menys del 25% de la seva capacitat i només tres models: la furgoneta e-NV200 i les pick-up Nissan Navara i Renault Alaskan.

La cúpula de la multinacional va confirmar el 28 de maig el tancament de les fàbriques de la Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu. Nissan és la segona planta automobilística del país i dona feina a 3.000 persones. A més, segons els sindicats, se'n poden veure afectats 20.000 llocs de treball.

La marxa de Nissan posa fi a 40 anys d'història de l'empresa a Catalunya. Les instal·lacions de la multinacional -Zona Franca, Montcada i Reixac, Sant Andreu, el centre de distribució al port i la planta de recanvis- representen l'1,3% del PIB de Catalunya i el 7% del producte industrial català.