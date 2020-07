Obre portes oficialment a Castellolí la nau logísticade Doga

L'empresa catalana del sector d'automoció Doga ja ha enllestit la seva nau al sector industrial de Can Parera de Castellolí i des del mes de maig ja hi treballen una vintena de persones. Es tracta d'una de les empreses del grup, Doga Parts, la unitat responsable de la comercialització a nivell mundial de recanvis d'automoció. Avui s'hi ha fet una visita institucional.

Tot i que la seu central de Doga és a Abrera, fins ara la divisió Doga Parts treballava des d'Esparreguera, però l'empresa va decidir adquirir un conjunt de 8 parcel·les amb una superfície de gairebé 10.000m2 a Can Parera per poder desenvolupar la seva activitat en unes instal·lacions més modernes i més àmplies. Es tracta d'una nau logística de 5.200m2 de sostre i ha suposat una inversió superior als 3 milions d'euros.

Aquest migdia, una delegació dels set alcaldes de la Conca d'Òdena, encapçalada per l'alcalde de Castellolí, Joan Serra, ha fet una visita a les instal·lacions, acompanyats per Toni Garcia, director general de Doga Grup. L'alcalde Joan Serra ha agraït l'aposta de l'empresa per Castellolí, i ha afirmat que aquesta obertura "és un pas endavant cap a convertir el municipi en un referent del motor, la connectivitat, la mobilitat i la sostenibilitat". En nom de Doga Grup, Toni Garcia ha definit Castellolí com "un poble friendly" i n'ha destacat la bona acollida. I finalment, el president de la Manocumunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena i alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha afirmat que "els alcaldes de la conca són industrialistes, la Conca d'Òdena és un lloc extraordinari que estima la indústria i valora la cultura del treball i de l'esforç" i ha assegurat que "el millor subsidi és un lloc de treball".

Doga Grup és una empresa catalana nascuda l'any 1958 que actualment té fàbriques a Xina, Índia, Itàlia i Tànger, i seus no productives als Estats Units, Mèxic i Brasil. Ha facturat més de 150 milions d'euros al 2019 i disposa d'una plantilla de 1.050 treballadors. Dissenya, fabrica i exporta arreu del món components d'automoció, d'entre els quals destaca un producte estrella que els ha donat el lideratge mundial, l'eixugaparabrises.