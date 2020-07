Mutuacat es consolida en el mercat amb un negoci d'11,8 milions d'euros

Amb un negoci d'11,8 milions d'euros, Mutuacat «avança profitosament», van assegurar ahir fonts de la companyia, així com el negoci assegurador, amb un creixement del 6,14% en la facturació d'assegurances d'assistència sanitària per l'interès creixent de la ciutadania en la contractació de productes i serveis produïts per empreses amb seu a Catalunya.

Segons l'empresa, una de les raons per les quals són triades pels clients és el component «d'entitat social sense ànim de lucre enfront de les asseguradores mercantils». «La mutualització de la despesa entre tots els socis, inherent a la nostra missió com a mútua de previsió social, ha esdevingut una de les raons de creixement important», afirmen fonts de l'empresa manresana.

En només 5 anys, Mutuacat ha esdevingut l'asseguradora referent de l'esport català, i actualment té cura de la salut de més de 170.000 esportistes d'arreu del país.