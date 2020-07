Per què és necessari netejar els vehicles industrials?

Tot i que en aquests moments s'ha fet més necessari que mai realitzar una correcta higiene i desinfecció de qualsevol tipus de vehicle per minimitzar els riscos que comporta la covid-19, el cert és que mantenir un elevat nivell de neteja sempre ha sigut molt recomanable.

En el cas d'un cotxe cal rentar l'habitacle per fer més plaent el viatge i estalviar-nos malalties o al·lèrgies, però en el cas dels vehicles industrials o agrícoles existeixen raons més importants.

Pel que fa als vehicles industrials –com per exemple furgonetes o camions–, mantenir la cabina en bon estat resulta imprescindible per garantir una bona experiència a bord. Cal tenir present que en aquest tipus de vehicles els passatgers hi passen moltes més hores que en un vehicle particular –especialment el conductor–, de manera que s'embruta amb molta més facilitat i alhora és necessari mantenir un nivell d'higiene elevat.

D'altra banda també resulta fonamental realitzar una neteja periòdica dels vehicles destinats al transport de passatgers, com per exemple els autobusos o els autocars. Independentment de la situació d'emergència sanitària en què ens trobem i en la qual cal maximitzar les mesures de prevenció contra el contagi, el cert és que les empreses del sector i les administracions s'han centrat a augmentar aquest tipus d'operacions de neteja per garantir que el transport públic sigui segur.

Una de les conseqüències positives de la pandèmia provocada per la covid-19 (si és que se'n pot destacar alguna) ha sigut que han augmentat les mesures d'higiene i neteja dels vehicles. Però tot i que aquest procés es pot realitzar amb uns mínims de qualitat amb productes específics, el més recomanable és delegar aquesta operació a empreses especialitzades que puguin netejar i desinfectar qualsevol vehicle amb totes les garanties.

Si aquest procés és important als vehicles particulars i industrials, encara ho és més quan ens referim als vehicles agrícoles.

En aquest sentit Jordi Artigas, gerent de l'empresa Jordi Neteja (una de les empreses especialitzades del sector), assegura que «el manteniment dels vehicles agrícoles és necessari pel fet que cada cop tenen més electrònica i els productes químics que es fan servir durant la seva vida útil són molt oxidants».

Per si quedava algun dubte que en camions de transport de productes alimentaris també és fonamental mantenir un elevat nivell d'higiene, Artigas assegura que «els camions, caixes frigorífiques i isotèrmics cal netejar-los i desinfectar-los per normativa sanitària». Una mesura especialment recomanable en el cas dels vehicles de transport d'animals, ja que «les granges cada cop gasten més en equipament i el manteniment de la maquinària és molt necessari», apunta Artigas.

Tot plegat explica per què aquestes operacions de neteja dels vehicles industrials són cada cop més habituals i necessàries.