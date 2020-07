El dèficit de l'Estat fins al juny arriba al 4,36% del PIB, prop de cinc cops més que fa un any

El dèficit de l'Estat es va gairebé multiplicar per cinc fins al juny pels efectes del coronavirus i es va situar en 48.767 milions d'euros, és a dir, el 4,36% respecte al PIB, segons va informar ahir el ministeri d'Hisenda. És d'uns tres punts i mig percentuals superior al dels sis primers mesos de l'any passat. L'impacte de la pandèmia es va traduir en un descens dels recursos del 14,4% a causa de la menor activitat econòmica i alhora en un augment de les despeses del 23,7% fins al juny per l'augment de programes sanitaris així com majors transferències corrents a la Seguretat Social i a les CCAA.

A Catalunya, fins al mes de maig, s'ha registrat un dèficit de 115 milions d'euros, el 0,05% del PIB, mentre que l'any anterior va registrar un dèficit de 1.008 milions, el 0,43% del PIB. El conjunt de les administracions autonòmiques ha registrat un dèficit de 929 milions, el 0,08%. Fa un any era superior, de 4.421 milions d'euros, el 0,36% del PIB.