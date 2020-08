L'activitat de les fàbriques xineses accelera fins a les millors xifres des del 2011

L'activitat del sector manufacturer de la Xina ha accelerat la seva recuperació el mes de juliol, segons demostra l'índex de gerents de compres (PMI), que s'ha situat en 52,8 punts, davant dels 51,2 del mes anterior, i així va registrar la seva millor lectura des del gener del 2011 malgrat les dificultats que encara travessen diversos dels principals socis comercials de la Xina.

A mesura que les economies occidentals aixecaven les restriccions imposades els mesos de març i abril per frenar la pandèmia, la caiguda del negoci internacional de les fàbriques xineses moderava la seva caiguda a mínims dels sis últims mesos, mentre que l'activitat de compra accelerava fins a màxims des de gener de 2013. «En general, els brots de l'epidèmia en algunes regions no van afectar la tendència positiva de les manufactures, que van continuar recuperant-se a mesura que es van aixecar més mesurades de control de l'epidèmia», va destacar Wang Zhe, economista sènior de Caixin Insight Group, qui va advertir que, amb tot, «encara hi ha feblesa tant de l'ocupació com de la demanda exterior».