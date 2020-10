El Govern apujarà el 0,9% el salari dels empleats públics el 2021

El Govern aprovarà una pujada salarial del 0,9% per als empleats públics per a l'any 2021, en línia amb la previsió d'inflació el pròxim exercici i amb la revaloració prevista per a les pensions públiques, segons fonts del ministeri de Política Territorial i Funció Pública. Aquesta puja és inferior a la del 2% aprovada per a enguany, que podia ser del 2,3% si se sumaven fons addicionals. Fonts del ministeri destaquen que amb l'increment salarial als funcionaris es vol reconèixer la tasca del personal dels serveis i les administracions públiques, amb un treball «imprescindible» en una situació «difícil» per la pandèmia.

Quant a l'Oferta d'Ocupació Pública, el ministeri de Política Territorial i Funció Pública aprovarà 28.055 places el 2020, inferior a l'oferta de 33.000 places de l'any passat (la major dels últims deu anys), si bé aquí s'incloïen 5.000 places d'estabilització.