La calafina Picvisa guanya el premi Guillem Catà per la seva capacitat innovadora

El 41è Premi Guillem Catà ha estat per a l'equip tècnic de Picvisa Machine Vision Systems, S.L, empresa innovadora de base tecnològica de Calaf, que des dels seus orígens està orientada a l'economia circular mitjançant la selecció, triatge i valorització de materials de reciclatge.

El jurat del premi d'enguany, reunit sota la presidència de Salvador Arqué i Franquesa, de la Demarcació de la Catalunya Central dels Enginyers lndustrials de Catalunya, i constituït per Eduard Ruiz i Martínez, Jaume Torruella i Masana, Jordi Giralt i Forner, Josep Colomer i Oferil, enginyers industrials de les comarques, respectivament, de l'Anoia, el Bages, el Bergueda i Osona, per Sílvia Gratacòs i Gonzàlez, presidenta de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, Pere Antentas Costa, president de la Delegació d'Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona, i Joan Mateu Castells, vicepresident de la Unió Empresarial de l'Anoia, ha decidit atorgar-lo per «unanimitat» a l'equip tècnic de Picvisa Machine Vision Systems, S.L.