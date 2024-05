La venda d'AUSA no ha de suposar canvis en la planta de producció manresana, segons fonts properes a l’operació

L'empresa nord-americana Oshkosh Corporation, líder en innovació de vehicles per a missions crítiques i equips essencials, tant per a usos militars com industrials, va anunciar ahir que ha tancat un acord definitiu per adquirir el 100 % d’AusaCorp S.L. (Ausa), l'empresa manresana especialitzada en els vehicles industrials compactes tot terreny.

Des del 2022, Ausa tornava a ser totalment propietat de les famílies manresanes Perramon, Tachó i Vila que la van fundar el 1956 i que compartien, des del 2015 i fins a inicis de 2022, la propietat de l’empresa amb la família inversora murciana Gracia, que en controlava el 32,6% de les accions.

Les xifres de l’operació, que es va tancar dimarts a la nit, no s’han volgut fer públiques. «És una xifra de mercat, si no els accionistes mai no haurien acceptat, perquè Ausa està en un bon moment», expliquen fonts properes a l’operació. Oshkosh avisa que l’operació està subjecta a les «condicions de tancament habituals» que marca l’autoritat de la competència i que sigui totalment efectiva des del punt de vista burocràtic en uns noranta dies.

La venda no ha de suposar canvis en la planta de producció manresana, expliquen a aquest diari les mateixes fonts. Es preveu mantenir tant la marca, Ausa, «que té molt valor al mercat, i que l’empresa porta més de sis anys alimentant», apunten les fonts, com el total de la plantilla, formada ara per 350 treballadors, i la direcció de l’empresa. El conseller delegat continuarà sent Ramon Carbonell.

L'empresa bagenca va registrar unes vendes d'aproximadament 132 milions d'euros el 2023. Per la seva banda, Oshkosh Corporation és una multinacional que té uns 17.000 treballadors a tot el món i la seva seu és a Wisconsin, als Estats Units. Cotitza a la borsa de Nova York i, segons assegura la propia companyia, els productes que fabrica es venen a 150 països amb les marques JLG, Hinowa, Power Towers, Pierce, MAXIMETAL, Oshkosh Defense, McNeilus, IMT, Jerr-Dan, Frontline Communications, Oshkosh Airport Products, Oshkosh AeroTech i Pratt Miller.

La relació entre Ausa i Oshkosh es va iniciar en una fira professional l’any 2016. Tres anys més tard, l’empresa manresana ja estava fabricant equips per a la nordamericana, per a la qual van dissenyar i produir els seus primeres manipuladors telescòpics elèctrics. Des d’aleshores, expliquen les mateixes fonts, «la relació entre ambdós va anar in crescendo».

Les dues companyies són «complementàries», apunten les fonts, i així mentre Oshkosh fabrica dumpers amb erugues, Ausa els produeix amb rodes. A més, les mides dels equips telescòpics «també són diferents». «És un win win», asseguren. Una operació que «ha d’ajudar a complir els plans estratègics d’Ausa», en un moment en què el sector requereix de tecnologia més sofisticada i en què els competidors són de molt més tamany que la manresana. «Estem en un moment ascendent, i els noardamericans adquireixen aquest projecte ascendent», puntualitzen les fonts, que garanteixen que Ausa, malgrat el canvi de propietat, continuarà sent operativament manresana. «L’empresa està aquí, aquí té el seu CIF, el consell no es mou d’aquí i les decisions es continuaran prenent a Manresa», apunten.

Ampliar l’oferta de producte

En un comunicat, Oshkosh Corporation destaca que «la història d’Ausa en la producció d’equips d’alta qualitat dissenyats específicament va en línia amb el nostre lema ‘Innovar. Servir. Avançar’», mentre John Pfeifer, president i conseller delegat de la companyia, afegeix que, la compra de l’empresa manresana, els permetrà «ampliar la nostra oferta de productes tant als mercats actuals com als adjacents».

Per part de l’empresa manresana, Ramon Carbonell, el seu conseller delegat, assegura que «una relació més profunda amb Oshkosh ampliarà l’abast dels nostres productes, que és un objectiu que comparteixen les nostres empreses».