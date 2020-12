La bagenca Ecopràctica crea mascaretes amb efectes antivírics permanents

L'empresa bagenca Ecopràctica, especialitzada en la confecció de productes tèxtils per a exterior, ha respost enguany a la situació de pandèmia amb la fabricació de mascaretes higièniques reutilizables. Les mascaretes es van començar a confeccionar amb un teixit de l'empresa Texsilk, produït al Bages, amb certificat d'eficàcia de filtració d'aerosols del 97% i partícules del 96% i que suporta 100 rentades mantenint l'efectivitat. La seva proposta ha tingut tanta acceptació que van obrir una botiga online que serveix arreu d'Europa. També disposa de 15 punts de venda per tot Catalunya.

Ecopràctica va ser creada a Salelles fa 10 anys i la seva trajectòria inclou haver guanyat el 2018 el premi al millor producte a la Fira Ecoviure amb una manta de joc per a infants.

Amb l'objectiu de continuar innovant i de refermar la seva aposta per la sostenibilitat i la seva filosofia ecològica, Ecopràctica va començar a fer diverses proves amb diferents teixits fins que en va trobar un que responia al seu objectiu, segons explica Ester Tobias, de l'empresa bagenca.

Ara, Ecopràctica confecciona mascaretes amb una tecnologia antiviral superior i un efecte antivíric permanent que proporciona el teixit Texsilk Pav, que conté micropartícules de plata inherents amb capacitat de destrucció del coronavirus, detalla Tobias. Aquestes partícules, assegura, destrueixen la membrana protectora de virus i bacteris, i inhibeixen la seva capacitat de replicació, alhora que bloquegen la seva proliferació i la de fongs a la tela.

L'efecte antivíric ha estat testat amb coronavirus pel laboratori Microbiological Solutions Ltd., del Regne Unit, a partir de la normativa ISO 18184:2019, segons dades aportades per la mateixa empresa. A més a més, les mascaretes no desprenen microfibres i són ergonòmiques, ja que incorporen una subjecció per a les orelles ajustable i una petita subjecció per al nas.

La distribució de les mascaretes d'Ecopràctica es fa principalment en oficines de farmàcia, i a les comarques centrals se'n poden trobar en diferents poblacions, a Manresa, Berga, Cercs, Navàs, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de Guardiola i Súria.