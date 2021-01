El preu de l'electricitat creix el 35,8% interanual el mes de gener

El preu del quilovat per hora (kWh) d'electricitat ha augmentat el 35,8% interanual el gener, segons FACUA–Consumidors en Acció. En els primers onze dies de gener, el preu mitjà s'ha situat en 18,2 cèntims, en comparació amb els 13,4 cèntims del mateix període de l'any passat. L'associació reclama mesures urgents per frenar «l'especulació» i abaratir el rebut de la llum i critica «l'actitud conformista» de la vicepresidenta quarta i la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. L'entitat reclama una baixada dels impostos indirectes que s'apliquen a la factura elèctrica de les famílies, que superen el 27%, en sumar-se l'IVA general del 21% amb l'impost especial sobre l'electricitat.

FACUA recorda que PSOE i Unides Podem van anunciar una «modificació de la factura elèctrica» per tal que el termini variable de la component regulada sigui incremental en funció de l'energia consumida, de manera que el cost a pagar pels primers kWh sigui inferior als següents, «incentivant l'eficiència energètica». L'associació diu que les dues formacions van avançar «canvis normatius necessaris» sobre el funcionament del mercat per acabar amb la «sobreretribució». L'acord proposava elaborar «normes per reformar el mercat elèctric», de manera que la reducció progressiva del cost d'energies renovables es traslladi al preu de l'electricitat i se'n garanteixi la rendibilitat i el ple desenvolupament. Així, van dir que modificarien «els requisits de les subhastes per assignar el règim retributiu específic a noves instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts renovables, establint com a criteri el cost de generació de cada tecnologia i possibilitant la participació d'entitats locals, ciutadanes o cooperatives».