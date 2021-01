El govern espanyol calcula en uns 5.500 milions d'euros el cost de la pròrroga dels ERTO fins al 31 de maig

El govern espanyol ha calculat que la nova pròrroga dels ERTO fins al 31 de maig pot costar uns 5.500 MEUR en prestacions i exoneracions. La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha precisat que seran uns 700 MEUR al mes la despesa en prestacions pels ERTO, "depenent això sí del nombre d'expedients", per un total de 3.500 MEUR. I el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha xifrat en uns 400 MEUR al mes la despesa en exoneracions, per un total de 2.000 MEUR. La nova moratòria dels ERTO manté la clàusula que prohibeix a les empreses d'acomiadar en 6 mesos i simplifica diversos tràmits: pròrroga automàtica i més facilitats per passar d'un ERTO per força major a un per impediment d'activitat.

També hi ha novetats pel que fa a la inclusió de tres noves activitats econòmiques als ERTO per a sectors específics "especialment vulnerables i ultraprotegits": càmpings i aparcaments de caravanes, activitats de manteniment físic i lloguer de mitjans de navegació". Com a contrapartida, en surten unes altres tres de la llista: fabricació de catifes, el procés d'estirament o trefilat en fred i la fabricació d'instruments. No obstant això, aquesta pròrroga dels ERTO és essencialment "continuista" i manté la naturalesa de l'últim acord. "Demostra la capacitat que hem tingut entre tots d'adaptar-nos a la pandèmia", ha afirmat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivà.

Per la seva banda, la ministra de Treball ha valorat que en aquesta ocasió els agents socials no hagin esgotat el termini de negociació, que expirava el pròxim 31 de gener. "L'ADN d'aquest govern es diu diàleg social", ha iniciat exultant el seu discurs Yolanda Díaz. "Per als empresaris, afavorim amb les ajudes i transmetem certeses. Ha arribat el moment en què els empresaris d'aquest país confiïn en aquest govern i deixin enrere els prejudicis", ha apuntat Díaz, que ha reiterat la "mà estesa" de l'executiu de Sánchez per "abordar el procés de canvi del nostre país".

"I per als treballadors els hi transmeto un missatge de calma. Volem deixar clar que d'aquesta crisi no es pot sortir amb més pobresa, precarietat o pitjors condicions", ha continuat la ministra de Treball, que ha considerat que aquesta crisi de la covid-19 "és la pitjor que mai haguem conegut". "Per això aquesta pròrroga dels ERTO, que manté intactes els mateixos nivells de protecció social per als treballadors més colpejats per la pandèmia", ha insistit Díaz. "El model d'ERTO que es va aprovar al setembre ha funcionat molt bé, per això es conserva amb mínims ajustos", ha conclòs Escrivá.

Segons les últimes dades del Ministeri de Treball, actualment hi ha 704.000 persones en ERTO a tot l'estat espanyol, de les que 450.000 estan en alguna de les modalitats que comporten exoneracions de la Seguretat Social. En el pic màxim de la pandèmia més de 3,4 milions de treballadors van estar en un ERTO.