Sis de cada deu negocis preveu contractar tot i els efectes de la covid

Les previsions de contractació cauen menys de l'esperat i sis de cada deu negocis preveu fer-ne durant el 2021, tot i les perspectives econòmiques negatives per la covid, que ha deixat més treballadors descontents, segons la Guia del Mercal Laboral Hays que s'ha presentat aquest dimarts. Aquest estudi mostra que les pujades salarials han baixat notablement davant la incertesa: un 45% de les empreses apujarà salaris, enfront del 63% de l'any passat. A més, l'informe constata que el teletreball ha passat a formar part de la realitat de 7 de cada 10 treballadors, un augment del 32%. Tot i això, encara hi ha un 22% d'empleats que podrien fer feina a distància, però no poden per reticències de l'empresa, que no està disposada.

L'enquesta a 2.000 empleats i 1.000 empreses també conclou que el 37% d'empreses que pensa contractar treballadors ho farà per substituir altres empleats mentre que la meitat dels negocis que preveuen fer contractacions creuen que acabaran el 2021 amb més plantilla que l'any anterior. "Les empreses no són tan pessimistes com podríem imaginar", ha dit Christopher Dottie, director general a Espanya de Hays.

D'altra banda, l'estudi indica que el 36% de les companyies que fa teletreball no ha fet cap canvi en el seu model de gestió per millorar la relació a distància dels equips. D'altra banda, gairebé la meitat dels professionals pensa que teletreballa sense tenir els materials necessaris. En concret, un 31% considera que només té alguns dels mitjans per poder fer feina des de casa i un 15% afirma que no en té cap.

El directiu de la consultora de recursos humans ha assegurat que el "motiu principal" que explica la reticència al teletreball en alguns casos és que "l'empresa vol tenir una sensació de control" i la feina a distància "obliga als caps i als responsables a confiar més", una tasca complicada a l'Estat on encara hi ha "molts manaires" que "estan fent tot el possible per recuperar el control" de les plantilles.

D'altra banda, l'informe conclou que el nombre de treballadors descontents amb les seves empreses ha pujat. Així doncs, més de la meitat dels empleats (54%) no creuen que en els seus centres de treball hi imperi una cultura de meritocràcia. Dottie assenyala que un dels factors que ha sigut més important en l'augment de la insatisfacció dels treballadors ha sigut "la forma de gestionar la crisi per part de l'empresa". Pel que fa als dubtes sobre la valoració dels propis mèrits a la feina, ha demanat als empresaris que comuniquin i "s'expliquin cada vegada que hi ha una promoció", per exemple.

A més, han augmentat en 5 punts els treballadors que consideren que els seus superiors no estan capacitats per gestionar-los i ja són el 52% del total dels enquestats. Els motius pels quals creuen que els seus caps no fan bé la feina és per manca d'habilitats (20%), de coneixements (13%) i de valors (13%).

De la mateixa manera, augmenten els treballadors descontents que no marxen de l'empresa per la situació econòmica adversa que ha provocat la covid-19. Fins a un 29% dels treballadors que busquen canviar de feina fa més d'un any que ho fa.

Pel que fa a les hores extra, continuen sent un problema pels treballadors espanyols, ja que un 60% assegura que ni les cobra ni les recupera i tan sols un de cada quatre enquestats respon que no treballa fora d'horari.

L'estudi també mostra que el context de la covid ha disparat el creixement del sector digital, que generat un creixement salarial del 6% durant el 2020 en comparació amb el 2019.

Un 26% de les empreses espera augmentar el seu volum de negoci durant aquest any, un rànquing que lidera el sector biotecnològic, de màrqueting i d'assegurances. Durant el 2020, un 40% de les empreses que han respost a l'enquesta han fet un ERTO i un 22% ha acomiadat algun treballador. Només 3 de cada 10 han trobat oportunitats de negoci noves durant l'any de la pandèmia.