Es necessiten investigadors en tecnologies ambientals a Manresa

Aquesta setmana les opcions de trobar feina a Manresa o a les seves rodalies augmenten notablement. En el següent article trobaràs tota una selecció de ofertes de treball a Manresa per diferents perfils professionals. Enginyers, informàtics, administratius, operaris, etc.

D'altra banda, si ets professional o autònom i estàs buscant personal, registra't a Iberempleos.es i publica les teves ofertes de treball.

Magatzem i logística

GRUP IMAN SELECCIONA:

CARRETILLER/A - CAP DE SETMANA per a Cardona

- Contracte a temps parcial.

Empresa ubicada a Cardona, del sector de begudes, precisa incorporar operari/a per a realitzar les següents funcions:

- Ubicació del material amb carretó frontal.

- Proveir de material als operaris/es en la línia de producció.

- Càrrega i descàrrega de camions.

Inscripcions i més informació a oferta de CARRETILLER/A - CAP DE SETMANA a Cardona.

Administració i Finances

GRUP IMAN SELECCIONA:

Administratiu/va de Proveïdors per a Sant Vicenç de Castellet

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Empresa ubicada a Bages recerca Administratiu/va de Proveïdors amb possibilitat d'incorporació immediata.

Funcions:

- Procés complet de facturació de proveïdors.

- Presentació d'impostos i tancaments mensuals i anuals

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu / a de Proveïdors a Sant Vicenç de Castellet.

ISPROX Catalunya i Andorra SELECCIONA:

COMPTABLE FISCAL per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

A ISPROX estem seleccionant un/a comptable fiscal Expert en RENDES per consultoria de primer nivell situada a Manresa.

Busquem un/a professional amb més de 4 anys d'experiència en rendes amb bones habilitats per ajudar els clients (autònoms i empreses però també particulars) amb les seves obligacions fiscals.

Inscripcions i més informació a oferta de COMPTABLE FISCAL a Manresa.

Altres oficis i professions

GRUP IMAN SELECCIONA:

Fuster/a per a Sant Fruitós de Bages

- Jornada intensiva - matí.

Inscripcions i més informació a oferta de Fuster / a a Sant Fruitós de Bages.

Electricista per a Sant Fruitós de Bages

- Jornada intensiva - matí.

Inscripcions i més informació a oferta d'Electricista a Sant Fruitós de Bages.

ISPROX Catalunya i Andorra SELECCIONA:

Coordinador Unitat de Producció per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

A ISPROX estem seleccionant per a empresa consolidada del sector Alimentació, situada a la Catalunya Central, a un coordinador d'Unitat de Producció. La persona a seleccionar serà l'encarregada de producció d'una secció en concret de la planta d'alimentació, reportant directament al Responsable de Fàbrica, i amb la tasca de supervisió directa dels responsables de producció de cada torn.

Inscripcions i més informació a oferta de Coordinador Unitat de Producció a Manresa.

AUTEMA, SA SELECCIONA:

ENCARREGAT DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS I EQUIPS ELÈCTRICS - AUTEMA (BARCELONA) per Castellbell i el Vilar

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'ENCARREGAT DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS I EQUIPS ELÈCTRICS - AUTEMA (BARCELONA) a Castellbell i el Vilar.

CATT TREBALL / MANRESA SELECCIONA:

Operari/a carni/a per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari / a carni / a a Manresa.

BARNA LABOR SELECCIONA:

ESP21-056 Soldador-a (Esparreguera)

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta d'ESP21-056 Soldador-a (Esparreguera).

MAR21-060 Tornero-a CNC Oficial (Baix Llobregat) per a Martorell

- Contracte de durada determinada.

- Jornada intensiva - indiferent.

Inscripcions i més informació a oferta de MAR21-060 Tornero-a CNC Oficial (Baix Llobregat) a Martorell.

Informàtica i telecomunicacions

ISPROX Catalunya i Andorra SELECCIONA:

FULL STACK DEVELOPER per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Des de ISPROX estem seleccionant per a empresa de la Catalunya Central dedicada al desenvolupament d'apps a un Full Stack Developer. La seva funció principal és el desenvolupament d'aplicacions (iOS, Android / Front-end, Back-end), així com la seva evolució i millora, tant amb funcionalitats noves, com amb la correcció d'errors. Sempre sota la màxima d'escriure codi eficient, net i escalable.

Inscripcions i més informació a oferta de FULL STACK DEVELOPER a Manresa.

SEAT SELECCIONA:

Enterprise Architecture Manager per a Martorell

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Currently at SEAT we are looking for experienced Enterprise Architecture Manager.

Integrated in the IT Software Development department, the person will be responsible for leading the Enterprise Architecture team assuming the following Responsibilities and tasks:

- Finding the best technological solutions to meet business needs through innovation, constant monitoring of emerging technologies, as well as the best practices defined in the Volkswagen Group.

- Lead the inventory of SEAT technological solutions and identify their lifecycle needs to redueix technical debt

- Promoure la profitable and agile provision of IT services through established and shared estàndards and principles

- Defineix roadmaps to guarantee that SEAT s technology solutions park is agile, simple, sustainable, maintainable, safe and profitable

- Lead the identification of duplicate, reusable and Shareable services through the portfolio of cross-cutting initiatives and application rationalization plans

- ensure that the new solutions created follow the guidelines of the enterprise architecture

- Lead the enterprise architecture team comprised of data architects, solution architects, infrastructure architects

Inscripcions i més informació a oferta d'Enterprise Architecture Manager a Martorell.

IT Operations Analyst per Martorell

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Dins el departament d'IT, estem en recerca d'una persona que tingui experiència amb les següents responsabilitats:

- Analitzar i assegurar l'operativa dels processos ITIL i de Llicències (SAM) definits pels responsables ITIL i License Manager de la companyia realitzant les següents activitats:

- Renovació de totes les llicències locals de la companyia i de les llicències consorcials amb manteniment conegut (Anlage C) i control financer d'aquestes.

- Operar les homologacions de Programari amb l'acord del License Manager.

- Coordinar la implementació de la nova eina de control de llicències en la companyia i assegurar el seu manteniment.

- Operar els processos ITIL (Gestió d'Incidències, Canvis, Configuració, Problemes, Knowlegde ...) en el grup SEAT d'acord amb els estàndards, metodologies, normatives i processos del consorci en col·laboració directa amb el ITIL Process Manager de SEAT i altres departaments tècnics.

- Coordinació de reunions operatives de processos ITIL per assegurar que les intervencions informàtiques (canvis) del cap de setmana es realitzen sense impacte en la producció de cotxes.

- Millorar processos ITSM amb els responsables ITIL, els Service Managers i els proveïdors afectats.

- Realitzar els informes de Business Objects d'indicadors de processos ITIL i SAM mensuals.

Inscripcions i més informació a oferta d'IT Operations Analyst a Martorell.

Màrqueting i comunicació

ISPROX Catalunya i Andorra SELECCIONA:

Director/a de Màrqueting per Berga

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

A ISPROX seleccionem un director/a de màrqueting per important empresa del sector de l'alimentació a Berga.

Per inscriure i més informació en oferta de Director / a de Màrqueting a Berga .

Compres, vendes i telemarketing

ISPROX Catalunya i Andorra SELECCIONA:

Àrea manager per Berga

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

A ISPROX seleccionem 1 Àrea Manager per important empresa de el sector de l'alimentació a Berga.

Funcions:

- Confecció d'ofertes segons les indicacions dels clients.

- Realitzar pressupostos de vendes i la anàlisis.

- Definir i proposar productes nous i/o modificacions dels existents, en funció de les necessitats dels clients o millores.

- Gestió de les comptes comercials industrials assignades, així com les gestions de mostres i arxiu al ERP.

- Potenciar el desenvolupament de comptes estratègiques, generar noves oportunitats de negoci tant en prospecció com en venda creuada.

- Estar informat i traslladar els esdeveniments d'interès de la zona.

- Col·laborar amb el departament de màrqueting sobre les característiques dels productes i propostes.

- Desenvolupar nous canals de venda (online, etc).

Inscripcions i més informació a oferta d'Àrea manager a Berga.

SEAT SELECCIONA:

Purchaser - Compres interiors per a Martorell

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Dins el departament de compres, estem en recerca d'una persona que tingui experiència amb les següents responsabilitats:

- Gestionar la compra de materials assignats, d'acord amb els criteris establerts i en el marc dels procediments de el Consorci VW.

- Efectuar i analitzar prospeccions de mercat, tant a nivell nacional com internacional, i les seves evolucions per establir negociacions adequades amb els seus proveïdors, garantint l'emplenament d'objectius compromesos a Budget.

- Sol·licitar, analitzar i gestionar les ofertes de proveïdors assignats i proposar el seu concurs a Global o Forward Sourcing a la seva Local Purchasing Team.

- Investigar i proposar noves fonts proveïdores per a Seat i per al Consorci VW per optimitzar la qualitat, el servei i preu de les seves compres.

- Desenvolupar i gestionar plans de negoci (Bussines Pla) amb els proveïdors per assolir els objectius de reducció de costos establerts. Estableix i controla les mesures correctores per evitar desviacions.

- Coordinar el procés de KVP a proveïdors per buscar reduccions contínues de costos.

- Participar en el procés de Forward Sourcing per establir l'estratègia a seguir per al compliment dels objectius sobre peces noves, en cost de peces i inversions, així com en qualitat i serveis fixats prèviament en PSK.

- Interactuar com a interlocutor entre firmes proveïdores assignades i els diferents Departaments de Seat, per reclamacions.

- Gestionar el termini de lliurament de mostres per a peces noves.

- Coordinar amb la resta d'àrees Seat i amb el grup VW les assignacions del seu àmbit de responsabilitat, considerats estratègics per a la companyia.

Inscripcions i més informació a oferta de purchaser - Compres interiors a Martorell.

Enginyeria

Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya SELECCIONA:

INVESTIGADOR TECNOLOGIES AMBIENTALS. Especialista en modelització de processos per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya - precisa per la seva Àrea de Sostenibilitat per la UT WAS un perfil amb Grau en Enginyeria Química, Química, Enginyeria Ambiental o similar (es valorarà positivament la possessió d'un Doctorat o Màster en els camps relacionats) per a l'execució de projectes i suport en la preparació de propostes d'R + d + i, d'àmbit nacional i internacional, en el sector ambiental, concretament en el tractament d'aigües mitjançant tecnologies de separació avançada.

Inscripcions i més informació a oferta de INVESTIGADOR TECNOLOGIES AMBIENTALS. Especialista en modelització de processos a Manresa.

INVESTIGADOR TECNOLOGIES AMBIENTALS. Remediació i descontaminació de sòls i aigües subterrànies per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya - precisa per la seva Àrea de Sostenibilitat en concret per la UT WAS un perfil amb Enginyeria Química, Enginyeria Ambiental, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Industrial, Enginyeria Ambiental o similar (es valorarà positivament la possessió d' 01:00 Doctorat o Màster en els camps relacionats) per a l'execució de projectes i suport en la preparació de propostes d'R + d + i, d'àmbit nacional i internacional, en el sector ambiental, concretament en el tractament de sòls i aigües subterrànies contaminades.

Inscripcions i més informació a oferta de INVESTIGADOR TECNOLOGIES AMBIENTALS. Remediació i descontaminació de sòls i aigües subterrànies a Manresa.

INVESTIGADOR TECNOLOGIES AMBIENTALS. Especialista en processos biològics avançats per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya - precisa per la seva Àrea de Sostenibilitat per la UT WAS un perfil amb Grau en Enginyeria Química, Química, Enginyeria Ambiental o similar (es valorarà positivament la possessió d'un Doctorat o Màster en els camps relacionats) per a l'execució de projectes i suport en la preparació de propostes d'R + d + i, d'àmbit nacional i internacional, en el sector ambiental, concretament en el tractament d'aigües mitjançant tecnologies de separació avançada.

Inscripcions i més informació a oferta de INVESTIGADOR TECNOLOGIES AMBIENTALS. Especialista en processos biològics avançats a Manresa.

INVESTIGADOR TECNOLOGIES AMBIENTALS. Especialista en processos de separació per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Eurecat - Centre Tecnològic de Catalunya - precisa per la seva Àrea de Sostenibilitat per la UT WAS un perfil amb Grau en Enginyeria Química, Química, Enginyeria Ambiental o similar (es valorarà positivament la possessió d'un Doctorat o Màster en els camps relacionats) per a l'execució de projectes i suport en la preparació de propostes d'R + d + i, d'àmbit nacional i internacional, en el sector ambiental, concretament en el tractament d'aigües mitjançant tecnologies de separació avançada.

Inscripcions i més informació a oferta de INVESTIGADOR TECNOLOGIES AMBIENTALS. Especialista en processos de separació a Manresa.

ITM HUMAN CAPITAL SELECCIONA:

TÈCNIC/A SUPERIOR EN PRL (Indústria i Administració Pública) per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Servei de Prevenció Aliè selecciona un/a TÈCNIC/A SUPERIOR EN PRL amb experiència com a tècnic/a en el sector serveis, indústria i administració pública, a la província de Barcelona.

Realitzarà tasques de gestió/integració de PRL, avaluacions de riscos, mesures ambientals higièniques, formació presencial, gestió de formació online, informes de seguretat en màquines, elaboració de documentació, gestió d'informació als software PREVEN C32.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC / A SUPERIOR EN PRL (Indústria i Administració Pública) a Manresa.

Recursos Humans

ITM HUMAN CAPITAL SELECCIONA:

RESPONSABLE SELECCIÓ (RRHH) per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

La persona seleccionada s'encarregarà de:

- Definir procediments i mètodes de l'àrea de recruiting del grup.

- Desenvolupament de l'àrea de recruiting del grup empresarial.

- Definir polítiques de captació de talent de manera interna i externa.

- Formació de Recruiters en les diferents zones geogràfiques.

- Formació a Directors d'Oficina per la realització de la venta del servei de recruiting.

- Captació comercial i visites a clients del grup per oferir el servei de recruiting.

- Recollir, definir i consensuar personalment amb el client els perfils a seleccionar.

- Publicació d'ofertes a portals de feina, cribatge curricular i selecció de perfils qualificats.

- Dinàmiques i psicotècnics per candidats/es.

- Gestió i fidelització de la cartera de clients existents.

Per inscriure i més informació en oferta de RESPONSABLE SELECCIÓ (RRHH) a Manresa.

Sanitat

ITM HUMAN CAPITAL SELECCIONA:

METGE MEDICINA DEL TREBALL per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

MB Prevent empresa de prevenció de riscos laborals i Vigilància de la Salut selecciona un/a METGE amb l'especialitat en Medicina del Treball.

Inscripcions i més informació a oferta de METGE MEDICINA DEL TREBALL a Manresa.



Si encara no has trobat la teva oportunitat, segueix consultant aquí més OFERTES DE TREBALL A MANRESA.