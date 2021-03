Protesta dels treballadors de Correus a Sant Esteve Sesrovires contra el trasllat

Els treballadors de Correus a Sant Esteve Sesrovires es van concentrar ahir a Martorell per protestar contra el trasllat de la unitat de distribució a aquest municipi. Els sindicats consideren que aquest trasllat suposa una modificació de les condicions laborals dels treballadors i que incidirà negativament en la qualitat del servei. A més, denuncien que l'empresa, tot i que el trasllat es farà efectiu l'1 de maig, encara no els ho ha comunicat oficialment. Juani Cerezo, secretaria provincial de CCOO, critica que Correus prioritzi el compte de resultats per sobre del dret de la ciutadania a un servei públic i de qualitat.