Oliva Torras substituirà els compòsits per l'alumini en els nous tramvies de Torí

El manresà Oliva Torras Grup equiparà l'interior dels nous tramvies de la ciutat italiana de Torí, que incorporaran l'alumini com un dels materials principals. L'objectiu del canvi és donar un pas cap a la sostenibilitat, ja que se substituiran les resines compostes per un material 100% reciclable. D'inici, Oliva Torras farà la transformació d'una trentena d'unitats, una quantitat ampliable fins a 70, que han de donar servei a les set línies que conformen la xarxa de tramvia de la ciutat.

Segons explica la mateixa empresa manresana, una part dels elements de l'interiorisme dels combois (com columnes, testers i contramarcs) es produïran amb nou procés de fabricació, de conformat en fred, que permet obtenir, amb alumini, components amb formes geomètriques fins ara només possibles amb materials compòsits. D'aquesta manera, apunta Oliva Torras, s'aconseguirà que predomini un material que ofereix importants avantatges no només mediambientals sinó també de reducció de costos.

Segons l'empresa, la innovació és fruit d'un procés de recerca desenvolupat per Oliva Torras i que va comptar amb el suport CDTI (Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial de l'estat espanyol) i la col·laboració del CTM – Eurecat i que, després d'evolucionar-lo, ara es posarà en pràctica per primera vegada.

Des de les instal·lacions de la divisió ferroviària d'Oliva Torras a Manresa s'han dissenyat, industrialitzat i fabricat tots els elements de l'interior dels vagons. Aquests components es lliuraran per al seu muntatge final a la planta de fabricació del constructor, Hitachi Rail, a Nàpols (Itàlia).

Oliva Torras Grup integra unitats de negoci específiques en l'àmbit del transport refrigerat, el joc recreatiu, l'equipament ferroviari i la gestió de zones d'aparcament. L'empresa factura 55 milions d'euros anuals i exporta prop d'un 50% de la seva producció, amb empreses pròpies als Estats Units, Mèxic i Perú.

Oliva Torras disposa d'unes instal·lacions de més de 30.000 metres quadrats al polígon del Pont Nou de la capital del Bages . En l'actualitat, el grup celebra els seus 75 anys immers en projectes com el desenvolupament de nous materials reciclables per a l'interior dels vagons de tren, la creació d'una màquina de canvi connectada per a sales de joc o la fabricació i instal·lació dels dispositius per gestionar els aparcaments dels centres comercials més grans de la ciutat de Mèxic. Recentment, Oliva Torras Grup ha adquirit l'empresa líder dels Estats Units en kits per a vehicles refrigerats per obrir-se pas en aquell mercat.