Seat, primer fabricant de l'automoció a l'Estat a usar robots autònoms a la planta

Seat ha incorporat robots mòbils autònoms a la planta de Martorell. L'objectiu és adaptar aquests robots als processos de producció i eliminar desplaçaments per gestionar de manera més eficient els recursos i la comunicació entre les diferents àrees de l'empresa, segons han explicat fonts de la mateixa companyia.

Seat ha explicat que aquests robots, coneguts com a EffiBOT i desenvolupats per l'empresa francesa Effidence, són capaços de seguir la persona que ha tocat la seva pantalla tàctil en el seu desplaçament per la fàbrica i transportar materials de fins a 250 quilos de càrrega i 500 quilos d'arrossegament. SEAT, el primer fabricant automobilístic de tot l'Estat en utilitzar aquests robots, els ha incorporat en fase experiencial i podria ampliar-ne el nombre en un futur.

«Els robots mòbils autònoms ens situen a l'avantguarda de la innovació en el sector automobilístic. A més, són un clar exemple de com els robots poden col·laborar amb els empleats per fer la seva feina més senzilla», ha assegurat en un comunicat Herbert Steiner, vicepresident de Producció i Logística de la companyia. Steiner afegeix que la incorporació dels robots a la cadena de producció «contribueix a impulsar la Indústria 4.0 i a ser més eficients, flexibles, àgils i competitius».