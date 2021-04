Els tècnics tributaris alerten de sancions pels pagaments indeguts d'ERTO i insten a recórrer

L'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB) ha recomanat als afectats per un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) que han rebut cobraments indeguts per part del SEPE i que encara no tinguin informació clara sobre la quantitat correcta que havien de percebre que s'ajustin «al màxim» a les dades fiscals quan facin la declaració de la renda. En una roda de premsa, els tècnics van avisar ahir que hi pot haver sanció si la declaració no quadra amb la informació que té Hisenda que podria ser del 50% dels ingressos no tributats. Tenint en compte que aquesta situació ha sigut un «error provocat per l'administració», els tècnics han animat els contribuents a recórrer tots els càstigs que s'interposin.

La campanya de renda del 2020 es preveu molt diferent de la dels altres anys per l'impacte de la pandèmia, que ha provocat un increment del nombre de persones obligades a tributar. Segons l'associació, a Catalunya hi haurà entre 350.000 i 400.000 contribuents més que faran la declaració de l'IRPF aquest any perquè o bé estan cobrant l'Ingrés Mínim Vital (IMV) o han estat inclosos en un ERTO i han cobrat més de 14.000 euros l'any.

Ampliar el termini

Els tècnics tributaris diuen estar desbordats davant l'augment de feina que comporta que hi hagi més gent que ha de fer la declaració i reclamen poder allargar fins al 30 de setembre el termini per presentar la declaració de la renda, que expira el 30 de juny. Els professionals lamenten que l'administració no doni hores per fer el tràmit presencial fins a l'1 de juny i auguren que les cites prèvies s'esgotaran «en dos dies». «La diferència entre els despatxos i l'administració és que nosaltres fem rendes dissabtes, diumenges i a tota hora fins que s'acabin», va dir José Amate Miralles, vicepresident segon de l'APttCB. L'associació ja va demanar, sense èxit, que s'ampliés la campanya de la renda de l'any passat.