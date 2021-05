CaixaBank amplia l'oficina de Sallent i hi manté els elements de l'edifici gòtic

CaixaBank ha ampliat l'oficina de Sallent, amb el pis superior, per reforçar el seu posicionament al municipi. Amb l'ampliació de més de 200 m2, ara disposa d'una superfície de més de 500 metres quadrats. L'oficina és a la Casa Gran de Sallent, edifici singular d'estil gòtic construït al segle XIV i catalogat a l'Inventari Arquitectònic de Catalunya. Tot i que no se'n sap l'origen, la hipòtesi més versemblant és que va ser construït com a palau de residència dels senyors de la vila, el bisbe de Vic. La nova oficina, sense barreres físiques, «potencia la proximitat per millorar la transparència en la relació entre el client i l'empleat», assegura l'entitat. També s'han mantingut elements arquitectònic del singular edifici. Situada a la plaça de la Pau, 3, té 8 empleats i gestiona més de 4.600 clients i disposa de dos caixers automàtics amb les últimes tecnologies. El director de la territorial Catalunya de CaixaBank, Jaume Masana, destaca que «l'ampliació de l'oficina respon al nostre compromís amb el municipi i ens permetrà oferir un servei més personalitzat i especialitzat per a cada tipologia i necessitat dels clients».