Pugen el 25,7 % les nits en apartaments turístics al març

El nombre de pernoctacions en apartaments turístics a Catalunya ha augmentat el 25,7% al març, segons l'Enquesta d'Ocupació en Allotjaments Turístics Extrahotelers publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Tot i això, les 120.886 pernoctacions registrades el tercer mes de l'any continuen el 43,4% per sota de les 213.413 assolides el mateix mes del 2019. En total, 12.210 viatgers s'han allotjat en aquest tipus d'establiments al març, el 38,5% més respecte al mateix mes de l'any anterior, però el 72,6% menys respecte als nivells de fa dos anys. Per la seva banda, les pernoctacions i el nombre de viatgers en càmpings s'han multiplicat per tres respecte a fa un any, amb 237.832 pernoctacions i 90.765 turistes.

Els dos indicadors es troben per sota dels nivells registrats el març del 2019, tot i que amb una caiguda menor que en el cas dels apartaments turístics. En concret, el nombre de pernoctacions en càmpings és el 16,7% inferior a la dada registrada el març del 2019 i, en el cas dels viatgers, el 22,9% inferior. El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural ha estat de 27.336 al març, el 16,3% més respecte a l'any passat, però el 59,8% per sota dels nivells del 2019. El nombre de clients allotjats en aquest tipus d'establiments ha estat d'11.180 viatgers, el 10,1% anual més, però el 69,7% menys en comparació del mateix mes del 2019. En el cas dels albergs, l'ocupació registrada el març d'aquest any continua sent inferior a la xifra del mateix període del 2020.