Aquestes són les ofertes de treball a Manresa que tot aquell que busqui feina ha de consultar

Aquesta selecció setmanal de ofertes de treball a Manresa és la millor ajuda per a tot aquell que estigui buscant feina. En aquest article recollim les oportunitats més actualitzades i les acostem a tots els interessats, els quals es poden inscriure en elles fàcil i ràpidament.

Administració i finances

GRUP IMAN SELECCIONA:

Administratiu/va dpt logístic per Santpedor

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Busquem incorporar un/a administratiu/va per a logística per a una important empresa multinacional del sector siderometal·lúrgic ubicada al Bages

Funcions:

- Recopilar, compilar i verificar informació i ingressar amb precisió en documents com informes, presentacions o formularis, i sistemes d'oficina com a bases de dades, fulls de càlcul, ERP, etc.

- Codificar i classificar els documents perquè puguin processar-se o arxivar-se amb precisió.

- Realitzar càlculs estàndard per compilar i informar estadístiques amb precisió.

- Respondre o redirigir consultes de rutina de fonts externes o internes sobre l'organització, les seves activitats o processos.

- Comunicar-se amb proveïdors externs d'equips (com impressores, fotocopiadores o faxos) per organitzar el servei i la reparació de l'equip.

- Realitzar altres activitats administratives de rutina d'ac

Inscripcions i més informació a oferta d'Administratiu / a dpt logístic a Santpedor.

ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL JÚNIOR para Manresa

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

MB Prevent, empresa de Prevenció de Riscos Laborals, selecciona pel seu centre de Manresa un/a ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL JÚNIOR per donar suport a l'àrea comercial i ventes.

La persona seleccionada realitzarà les següents tasques:

- Generació de propostes i pressupostos.

- Captació de clients nous i seguiment dels clients existents.

- Concertació de visites.

- Realització i seguiment de les ofertes.

- Detecció de necessitats dels clients.

- Tancament de ventes i compliment dels objectius marcats pel responsable comercial.

- Actualització de les dades en el software CRM Ventes (Zoho) i ERP Gestió (Integra).

- Resolució d'incidències.

- Altres tasques administratives del lloc de treball.

Inscripcions i més informació a oferta d'ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL JÚNIOR en Manresa.

Recursos Humans

ITM HUMAN CAPITAL SELECCIONA:

TÈCNIC/A RRHH BAGES per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Empresa de serveis de RRHH necessita incorporar per a la seva oficina de Bages un/a Tècnic/a en RRHH amb experiència en desenvolupament de funcions de selecció i gestió de personal.

Realitzarà tasques de:

- Selecció de personal: cribatge curricular, realització d'entrevistes, passació de proves, elaboració d'informes de candidats per a les empreses clients i seguiment dels treballadors.

- Gestió de personal: gestió d'altes, baixes, contractació, PRL, etc.

- Contacte directe amb les empreses i els treballadors per a la gestió i atenció del personal posat a disposició.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC / A RRHH BAGES a Manresa.

RESPONSABLE DE SELECCIÓ (RRHH) para Manresa

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

La persona seleccionada s'encarregarà de:

- Definir procediments i mètodes de l'àrea de recruiting del grup.

- Desenvolupament de l'àrea de recruiting del grup empresarial.

- Definir polítiques de captació de talent de manera interna i externa.

- Formació de Recruiters en les diferents zones geogràfiques.

- Formació a Directors d'Oficina per la realització de la venta del servei de recruiting.

- Captació comercial i visites a clients del grup per oferir el servei de recruiting.

- Recollir, definir i consensuar personalment amb el client els perfils a seleccionar.

- Publicació d'ofertes a portals de feina, cribatge curricular i selecció de perfils qualificats.

- Dinàmiques i psicotècnics per candidats/es.

- Gestió i fidelització de la cartera de clients existents.

Inscripcions i més informació en oferta de RESPONSABLE SELECCIÓ (RRHH) a Manresa.

Sanitat

GRUP SOLUTIA selecciona:

Infermer/a assistencial per a empresa minera Surià

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Actualment busquem incorporar a un/a Diplomat/da en Infermeria per treballar en el servei assistencial d'una empresa productora de sals potàssiques situada a Súria i Sallent.

Inscripcions i més informació a oferta d'Infermer / a assistencial per a empresa minera Surià a Manresa.

Altres oficis i professions

GRUP IMAN SELECCIONA:

Operari/a CONTROL DE FABRICACIÓ CNC per Santpedor

- Contracte indefinit.

- Jornada intensiva - tarda.

Tasques:

- Verificar mesures de les peces amb eines de metrologia.

- Realitzar els registres d'autocontrol

- Atendre, accionar i vigilar les màquines

- Disponibilitat torn tarda.

- Vehicle propi

Inscripcions i més informació a oferta d'Operari / a CONTROL DE FABRICACIÓ CNC a Santpedor.

Torner/a Manual per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Empresa ubicada a Manresa, dedicada a la fabricació de maquinària industrial, necessita torner/a per realitzar les següents funcions:

- Fabricació de peces a través del torn manual.

- Verificació de peces

Inscripcions i més informació a oferta de Tornero / a Manual a Manresa.

Quality Inspector per Santpedor

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Des de la nostra oficina de Manresa, seleccionem un/a inspector de qualitat per a important empresa ubicada a Santpedor.

Inscripcions i més informació a oferta de Quality Inspector a Santpedor.

Qubic INNOVATION SLU selecciona:

DIBUIXANT OFICINA TÈCNICA D'UNA FUSTERIA per Navarcles

Es busca dibuixant-projectista per l'oficina tècnica d'una fusteria per desenvolupar projectes de mobiliari i interiorisme.

Tasques:

-Desenvolupament projectes en 3D amb SketchUp.

-Desenvolupar Plànols amb AutoCad

Inscripcions i més informació a oferta de DIBUIXANT OFICINA TÈCNICA D'UNA FUSTERIA a Navarcles.

FUSTER per Navarcles.

Funcions: tasques propies de fusteria, manipulació de maquinària, encolar, xapar i interpretació de plànols.

Inscripcions i més informació a oferta de FUSTER a Navarcles.

Clevertask Solutions selecciona:

Administrador de Sistemes virtualització per a Sant Joan de Vilatorrada

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Funcions:

Participaràs en la implementació de diferents projectes dins de l' equip de virtualització per a important client de l'IBEX35. Participant activament en:

- Atenció i suport a l'usuari per a la resolució d'incidències.

- Seguiment, resolució i escalat d'incidències.

- Monitorització de sistemes.

- Configuració de polítiques.

- Revisió d'alertes.

- Gestió de perfils.

- Revisió / Gestió d'equips virtuals.

Inscripcions i més informació a oferta d'Administrador de Sistemes virtualització a Sant Joan de Vilatorrada.

Ezentis selecciona:

Cap d'Operacions - Energia - Xarxes distribució per a Sant Joan de Vilatorrada

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Parera, empresa de Grup Ezentis, dedicada a la instal·lació, manteniment i operació de infraestructures d'energia, selecciona un Cap d'Operacions per incorporar al nostre equip de Barcelona.

La persona seleccionada s'encarregarà de coordinar les operacions i projectes de l'Àrea d'Energia de la companyia, sent el responsable del desenvolupament, l'operació i resultats de l'àrea.

Inscripcions i més informació a oferta de Cap d'Operacions - Energia - Xarxes distribució a Sant Joan de Vilatorrada.

ITM HUMAN CAPITAL selecciona:

OPERARI/A TORNS CNC per a Sant Fruitós de Bages

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Descripció de tasques:

- Verificar mides de les peces amb les eines de metrologia.

- Realitzar els registres d'autocontrol

- Atendre, accionar i vigilar les màquines

- Amb el temps s'ensenyarà a preparar màquines per a una nova peça (matèria prima, eines, canvi de plaquetes i punt zero) i ajustar-la a peu de màquina.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI / A TORNS CNC a Sant Fruitós de Bages.

OPERARI / A TORN MULTIEIX per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Descripció de tasques:

- Verificar mides de les peces amb les eines de metrologia.

- Realitzar els registres d'autocontrol

- Atendre, accionar i vigilar les màquines

- Amb el temps s'ensenyarà a preparar màquines per a una nova peça (matèria prima, eines, canvi de plaquetes i punt zero) i ajustar-la a peu de màquina.

Inscripcions i més informació a oferta d'OPERARI / A TORN MULTIEIX a Manresa.

TÈCNIC / A INFORMÀTIC - PROGRAMACIÓ per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Es precisa un/a tècnic/a per el departament de IT per el procés d'implementació de un nou ERP.

Tasques a desenvolupar:

- Assegurar el bon funcionament de l'ERP Sage X3.

- Resolució d'incidències relacionades amb l'ERP Sage X3.

- Implementació continua de millores a les funcionalitats de l'ERP Sage X3.

Inscripcions i més informació a oferta de TÈCNIC / A INFORMÀTIC - PROGRAMACIÓ a Manresa.

TÈCNIC / A DE QUALITAT per a Manresa

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Responsabilitats tècniques:

- Elaboració de la documentació per l'homologació de productes nous: PPAP, PSW, informes dimensionals, plans de control, diagrama de flux del procés, estudis de capacitat, estudis R&R, AMFEs, IMDs, ...). Llengua anglesa.

- Responsable del control de neteja: realització d'assaig de neteja sobre el producte acabat i sobre els líquids de les màquines de neteja.

- Col·laboració i seguiment de les auditories internes i externes del Sistema de gestió integrat de la Qualitat: Normatives ISO 9001 i IATF 16949.

- Seguiment dels proveïdors: no conformitats de qualitat, accions correctores, plans d'accions de millora i avaluació anual del seu rendiment.

Responsabilitats administratives:

- Gestió administrativa dels registres de la producció diària: registre de no conformitats internes, seguiment dels compliment de registres d'autocontrol i SPC.

- Gestió administrativa dels registres amb els clients: informes de control final, certificats de matèria primera, tractaments tèrmics i tractaments superficials.

- Gestió administrativa dels registres diàries amb els proveïdors de productes i operacions subcontractades; certificats de matèria primera, tractaments tèrmics i tractaments superficials.

Inscripcions i més informació en oferta de TÈCNIC / A DE QUALITAT a Manresa.

MUNTADOR / A MECÀNIC / A per a Manresa

- Jornada completa.

Empresa dedicada al sector metal·lúrgic, ubicada a Manresa, precisa incorporar un/a muntador/a amb experiència i coneixements elèctrics.

Inscripcions i més informació a oferta de MUNTADOR / A MECÀNIC / A a Manresa.

MUNTADOR / A de Climatització per a Manresa

- Jornada completa.

Empresa dedicada al sector ferroviari, ubicada a Manresa, precisa incorporar un/a muntador/a mecànic/a amb experiència en climatització o frigorista.

Inscripcions i més informació a oferta de MUNTADOR / A de Climatització a Manresa.

GRUP VILARDELL Purtí selecciona:

AUXILIAR CONTROL QUALITAT per Santpedor

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

AVINENT Science and Technology S.L., és un grup empresarial que vol oferir productes i serveis a mida del nostre client. Ens uneix la voluntat d'esdevenir un partner estratègic essencial tant pel sector industrial, com pel sector mèdic.

Utilitzem la capacitat tecnològica, el coneixement tècnic i la qualitat humana per convertir-nos en empreses amb alt valor afegit, amb una base sòlida de creixement focalitzada en la innovació en productes, processos i serveis, clau del nostre progrés. Adaptar-nos a un decolletatge completament nou, amb unes peculiaritats tècniques i unes especificacions de neteja essencials són elements claus per competir en mercats molt exigents com l'automòbil i el sector mèdic-dental, on la inversió tecnològica i el canvi constant és el que marca la competitivitat del sector. Tot i així, la qualitat, el servei i la innovació segueixen sent la base de tota activitat i el que defensa l'empresa en un sector mèdic on el client i el producte necessiten uns estàndards altament exigents i rigorosos.

AVINENT Science and Technology recull aquestes dues activitat, la industrial sota la marca Vilardell Purtí i la mèdica sota la marca Avinent Implant System. Dos models de negoci diferents que treballen per convertir-se en líders del seu mercat.

Es precisa per VILARDELL PURTI cobrir una vacant de Auxiliar de Control de Qualitat (control volant) per Departament de produció en torn de tarda:

Descripció de tasques:

- Realitzar control final de les peces per mitjà de controls volants

- Verificar l'engegada de les màquines i dur registres de Qualitat

- Responsibilitat de programar equips de control.

Inscripcions i més informació a oferta d'AUXILIAR CONTROL QUALITAT a Santpedor.

OPERARI / A TRACTAMENT DE Ferritja per Santpedor

- Contracte de durada determinada.

- Jornada completa.

Es precisa per VILARDELL PURTI cobrir una vacant de Operari/a de tractament de viruta per Departament de produció en torn de tarda:

Descripció de tasques:

- Centrifugar viruta

- Reposar oli de tall al dipòsit general

- Recollir escapçadures de les màquines

- Recollir viruta de la maquinària de tornejat.

- Gestionar correctament els residus generats d'acord amb la normativa interna

Per inscriure i més informació en oferta d'OPERARI / A TRACTAMENT DE Ferritja a Santpedor.